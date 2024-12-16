«По колено горячей воды». На улице Маршала Захарова снова не выдержала труба

Улица Маршала Захарова снова в горячей воде и паре вечером 16 декабря. Очевидцы сообщают о прорыве трубы на участке около дома 60. На пересечении с проспектом Маршала Жукова парализовано движение.

Источник: читатель «Фонтанки»

Примерно около 16 часов читатели «Фонтанки» сообщили о том, что по улице Маршала Захарова, на участке между проспектом Маршала Жукова и улицей Десантников, опять потекла горячая вода. Проезжую часть заволокло паром.

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Источник: читатель «Фонтанки»

В сервисе «Яндекс.Карты» местные жители пишут о том, что сейчас там «по колено горячей воды». Часть проспекта Маршала Жукова в районе прорыва парализована. Дорожный участок в 17 часов раскрашен бордовым цветом.









В конце ноября текущего года практически здесь же, на улице Маршала Захарова, у дома 50, уже прорывало трубу. Тогда было известно, что три человека получили легкие ожоги.