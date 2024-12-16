Сколько стоит снегопад. «Фонтанка» узнала, во сколько обойдется уборка снега во дворе

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Снегопад, обрушившийся на Петербург в выходные, стал для специалистов по уборке снега настоящей золотой порой. Это не дворники при ЖК, которых неизвестно сколько ждать, а бригады предпринимателей, остро чувствующих рыночную конъюнктуру. Как признались игроки отрасли, несмотря на высокие расценки — 5 тыс. рублей за смену одного специалиста лопатного труда и 33 тысячи при привлечении спецтехники, — заказчики уже выстроились к ним в гигантские очереди.

«Людей предоставим не ранее, чем завтра»

Объявлений об услугах спасения от снега в эти дни вывалилось на популярной платформе десятки. Как правило, авторы — частные исполнители, компаний значительно меньше. Предложения по уборке снега за «20 рублей» выглядят заманчиво в своей доступности, но при детальном рассмотрении выясняется, что меньше чем за 3 тысячи рублей никто на завалы в вашем дворе даже посмотреть не придет. И точно уже не сегодня.

— К сожалению, день в день не предоставляем, заявку нужно делать заранее, все уже на подхвате. Завтра уже люди выйдут. У нас 8-часовая смена. Сначала попробуйте человека три, потом посмотрите, может быть, справятся за несколько дней, — говорит менеджер компании, предоставляющей разнорабочих, «Персонал плюс».

Если фронт работ от метро далеко, бригаду нужно встретить и доставить до места. Один специалист от компании обойдется в 4,8 тысячи рублей на смену с доставкой, и за 5 тысяч — без. Наемники русские, если нанимателю критично, могут заранее предоставить паспорта.

Своего инструмента у работяг тоже нет — лопаты, метлы и прочее снаряжение им придется предоставить.

Хоть работа и сдельная, специалисты лопатного труда свято чтут Трудовой кодекс, и обед у них по расписанию. Для приема пищи работники прервутся в час дня и в течение 60 минут будут кормиться. Заморачиваться с провиантом для них заказчику не придется — исполнители все принесут с собой. А вот выделить теплую киндейку для их отдыха желательно.

Ждать тотального избавления от сугробов от работников ручного труда не стоит — ненавистный снег, собранный с парковок и тротуаров, они, в зависимости от пожеланий заказчика, могут сгрести в кучи или раскидать по обочинам и лужайкам. Но точно не вывезут — своей техники-то нет.

— Сгребают в основном в кучку, но если у вас будет наготове погрузчик, то могут и в него накидать, — обещает менеджер подрядчика.

Подсобные разнорабочие из бригады Матвея тоже специализируются на строительстве, но возможность заработать решили не упускать.

— Один сотрудник стоит у меня 4,5 тысячи рублей, это 8-часовая смена, — говорит он.

Некоторые исполнители к организации снегоуборки подходят более гибко. В компании «Рабочие ресурсы» готовы дать людей на 4 часа, тогда вместо 5 тысяч за полный день оплата составит 3 тысячи рублей за одного человека. Но тоже не ранее, чем завтра. Предоставить им инструменты — тоже на совести заказчика.

— К сожалению, у нас тоже закончился инвентарь, всё в работе, — говорят в компании.

Формат оплаты не имеет значения — компания готова принять плату по безналу и даже предоставить в конце месяца закрывающие документы.

«Стараюсь на деньги не обдирать»

Количество работников на участке можно варьировать — все по усмотрению заказчика.

— Работников могу предоставить только на завтра, так как сейчас такие условия пошли, всех разобрали. По количеству людей отталкиваемся от ваших потребностей: скажете двоих — отправим двоих. На деньги я никого стараюсь не обдирать. Если на территории, как вы говорите, «большая парковка» и нужно в срочном порядке, то 2–4 человека в целом за день справятся. Оплата за одного человека и 8-часовую смену — 4,2 тысячи. Желательно до 15 часов определиться, с такими погодными условиями сейчас много заказов будет, — говорит Алексей из «строительной сферы».

По словам Алексея, он решил перепрофилироваться, «посмотрев на снегопады в прогнозе».

— Мы работаем по сезонам. У меня порядка 60 человек в свободном доступе, русские и белорусы, но сейчас все разъехались на уборку снега, и мне некого предоставлять. Сегодня точно никак, — сетует Алексей.

Ребята от Алексея приедут тоже без лопат. И фантазировать с утилизацией снега не станут, ограничатся лишь сборкой снега в кучки. Техники для вывоза у него тоже нет, погрузчики и самосвалы нужно заказывать отдельно.

«Каждая следующая машина — за 9 тысяч»

Заказ техники для вывоза снега — самая затратная статья.

«Юста-сервис» от строительной базы «Леон», специализирующейся на реализации стройматериалов, готов предоставить для вывоза снега экскаватор и 20-кубовый самосвал. Первый обойдется в 24 тысячи рублей за смену, второй — по 450 рублей за 1 кубометр.

По продолжительности смены тоже можно договариваться. К примеру, с вывозом снега с парковки площадью 15 соток справятся один-два самосвала в полсмены, прикидывают в компании.

— Полсмены экскаватора выйдет 14 тысяч рублей, самосвал выйдет на 9 тысяч. Каждая последующая машина — по 9 тысяч, — называют расценки в компании.

Пригнать технику сегодня вряд ли удастся, лучше планировать на завтра. Авансировать услугу не просят — оплату будут ждать по приезде техники.

Не все владельцы техники готовы смену дробить. К примеру, Анна, которая сдает в аренду мини-погрузчик Mustang, отмечает, что минимальная продолжительность работы погрузчика — 8 часов. Если в обычное время она предлагает самоходную машину по 1,8 тысячи в час, то работу на уборке снега оценивает в 18 тысяч рублей, причем оплату принимает только наличными. Дополнительно придется заплатить за доставку погрузчика — например, в Юнтолово машину с базы в Красносельском районе доставят за 20 тысяч рублей. И тоже только на следующий день после приема заявки.

На уборку большой территории готовы выехать экскаваторы-погрузчики и самосвалы компании Nord Nerud, но не раньше завтрашнего дня.

— Технику разбирают очень быстро, вы же видите, что на улице происходит. Сегодня уже не получится, свободных машин нет, — говорит представитель компании.

Экскаватор-погрузчик обойдется в 27 тысяч рублей, еще по 500 рублей насчитают за каждый погруженный кубометр снега. Это если за наличку. По безналу выйдет дороже: 30 тысяч за экскаватор-погрузчик и 550 рублей — за кубометр снега, зато заказчику предоставят документы с выделенным НДС. А вот удастся ли заказчику принять этот НДС к вычету, еще вопрос.

Тратиться на дворников не придется — экскаватор соберет все сам и сам погрузит в самосвал. Единственное условие — чтобы габариты территории, где предстоят работы, позволяли развернуться большой технике. Доплачивать за подачу техники у отдаленные места не придется, говорит представитель компании — техника стоит в разных районах города, и к заказчику машины погонят с ближайшей точки.

Итак, что мы имеем. Привлечение одного работяги с лопатой на весь день выглядит самым бюджетным вариантом, но не самым эффективным — очевидно, что задор махать лопатой иссякнет уже к обеду, к тому же весь снег там же во дворе и останется. Самый эффективный и затратный вариант — заказать спецтехнику с вывозом снега. Вряд ли такой сценарий подойдет для частого употребления: выкладывать по 33 тысячи рублей после каждого снегопада очень уж накладно. Зато теперь понятно, почему большие снежные Хинганы высятся во дворах до самой весны.