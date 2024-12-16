Третьяковка вернула в экспозицию картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Третьяковская галерея вернула в экспозицию картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», восстановленную реставраторами после нападения на нее в 2018 году. Об этом 16 декабря сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

«Полотно спасали одни из лучших реставраторов страны, — рассказала она. — Работу необходимо было выполнить ювелирно. Для этого было изготовлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в мире. Специалистам удалось не только восполнить потери, но и открыть подлинные цвета, утраченные со временем».

Картину, реставрация которой была завершена еще в 2022 году, можно увидеть в специально сконструированной для нее за это время климатической антивандальной капсуле. Произведение представили публике в рамках «фокус-выставки», которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна.

Источник: https://t.me/olga_b_lyubimova







Шедевр Репина намеренно повредил житель Воронежа 25 мая 2018 года — он напал на картину по религиозно-идеологическим соображениям, вооружившись металлическим столбиком, заявив, что изображение на картине — ложь, которая не имеет права на существование. Эксперты оценили восстановление полотна в 30 миллионов рублей. Виновник получил 2,5 года в колонии.