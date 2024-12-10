NF Group: Спрос на элитное жилье в Петербурге по итогам года приблизился к 10-летнему рекорду

Объем спроса на рынке элитной недвижимости Петербурга по итогам года может составить 69,4 тыс кв метров или 530 сделок. Об этом 10 декабря сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group. По данным экспертов, показатель станет рекордным за последние 10 лет.

После снижения покупательской активности в 2022 году, начиная с 3 квартала 2023-го эксперты зафиксировали устойчивый интерес покупателей к элитному жилью. В результате объем спроса по общей площади лотов в текущем году вырос на 67 % год к году, и на 55% по количеству сделок.

Чаще всего сделки совершались с квартирами и апартаментами в уже введенных в эксплуатацию новостройках, год к году этот показатель прибавил 13 процентных пунктов и достиг 81% от общего количества сделок.

Объем предложения снизился на 32% по площади и на 27% по количеству лотов, до 71,7 тыс. кв. м или 560 квартир и апартаментов. Средневзвешенная цена, напротив, прибавила за год 28%, до 806 тыс. руб за 1 кв метр.

Как отмечает директор департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова, высокий уровень покупательского интереса к элитной недвижимости сохраняется благодаря инвестиционной привлекательности объектов и стремлением состоятельных клиентов сохранить капитал.