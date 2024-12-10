После стрельбы в Ленобласти именинник отбивался от полицейского системным блоком. Найденное в его доме сулит новое дело

Ударно отметил 49-летие житель Гатчинского района Ленобласти. В следственном изоляторе он ждёт третье уголовное дело. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 декабря.

Внимание полиции житель посёлка Дружная Горка привлёк стрельбой ещё 29 октября. Мужчина заранее начал праздновать день рождения и тревожил соседей пальбой из обреза на своём участке.

Утихомирить его оказалось не так просто. По данным агентства, возмутитель спокойствия схватился за системный блок компьютера и приложил им сотрудника патрульно-постовой службы.

Мужчину всё же разоружили и отправили в изолятор временного содержания как подозреваемого в хулиганстве. В конце ноября Следственный комитет добавил ему статью о применении насилия в отношении полицейского.

Старт третьему делу рискует дать изъятое из дома. В хозяйстве мужчины, помимо обреза двуствольного ружья, нашли дробь, пули, устройство для изготовления патронов и три банки сыпучего вещества. Накануне полицейские получили результаты экспертизы, подтвердившие, что в банках более 500 граммов пороха.