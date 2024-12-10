Часто болеете? Тогда на комиссию! Как в России изменится оформление больничных: показываем на картинке

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 января 2027 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных листов. Они начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Как оформляют больничные сейчас и что изменится для россиян — показываем в инфографике.

Как оформляют больничные сейчас

По старым правилам врач может выдать больничный сроком до 15 дней, фельдшер или дантист — до 10 дней. Если его нужно продлить, то пациента направляют на врачебную комиссию. Максимум времени, которое человек может провести дома из-за болезни, — 10 месяцев. В некоторых случаях — после операции или травмы — больничный может продлиться 12 месяцев.

На больничный россияне могут уйти не только из-за болезни, травмы или отравления. Лист также можно открыть по причине долечивания в санаторно-курортных организациях, при уходе за больным членом семьи, из-за карантина, на время протезирования в стационарных условиях, при беременности и родах, при усыновлении ребенка и при иных состояниях, связанных с временной потерей трудоспособности.

Если трудовой стаж пациента составляет менее пяти лет, то за каждый день болезни ему выплатят 60% средней дневной зарплаты. Если стаж 5-8 лет, то 80% заработка. А если больше 8 лет, то 100%.

Источник: Серафима Пантыкина / «Городские порталы»







Что изменится в оформлении больничных

Новые правила коснутся граждан, часто берущих больничные. Если за последние полгода вы оформили его четыре раза, оплачиваемый срок болезни в следующий раз ограничится тремя днями. А продлить больничный можно будет только с помощью врачебной комиссии.

— Гражданам, которые за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавались нетрудоспособными четыре и более раз по всем случаям нетрудоспособности, листок нетрудоспособности формируется сроком до трех календарных дней, — говорится в документе.

Есть и исключения: это уход за больным членом семьи, медицинская реабилитация, получение медпомощи при социально значимом заболевании и заместительная почечная терапия.

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 января 2027 года. Для оформления листка нетрудоспособности требуется паспорт и СНИЛС.

По словам экспертов в области здравоохранения, изменения помогут снизить злоупотребления больничными и улучшить качество медпомощи. Однако есть и минусы: например, с трудностями столкнутся пациенты с хроническими заболеваниями и жители отдаленных регионов, где не проводятся врачебные комиссии.