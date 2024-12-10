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Происшествия Две бортпроводницы в Москве пытались попасть в электричку безбилетницами и погибли

Две бортпроводницы в Москве пытались попасть в электричку безбилетницами и погибли

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1 комментарий

Девушки в возрасте 19 и 20 лет погибли от столкновения с поездом на станции Нагатинская в Москве. Об этом 10 декабря сообщает портал E1.

По данным издания, погибшие были стюардессами «Уральских авиалиний» и ехали на работу. Они погибли в тот момент, когда попытались залезть на платформу в обход пункта оплаты и проверки билетов.

Известно, что обе девушки родом из Калининграда, они переехали в Москву ради работы. Эксперты выясняют, были ли они трезвы в момент аварии.

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Комментарии
2
Гость
17 минут
Все в этой новости доставляет. Стюардессы ехали на работу на электричке без билета... Проверяют трезвы ли они...
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