Две бортпроводницы в Москве пытались попасть в электричку безбилетницами и погибли

Девушки в возрасте 19 и 20 лет погибли от столкновения с поездом на станции Нагатинская в Москве. Об этом 10 декабря сообщает портал E1.

По данным издания, погибшие были стюардессами «Уральских авиалиний» и ехали на работу. Они погибли в тот момент, когда попытались залезть на платформу в обход пункта оплаты и проверки билетов.

Известно, что обе девушки родом из Калининграда, они переехали в Москву ради работы. Эксперты выясняют, были ли они трезвы в момент аварии.