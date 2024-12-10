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Политика Финансы Абхазия обратилась к РФ с просьбой возобновить социальные выплаты

Абхазия обратилась к РФ с просьбой возобновить социальные выплаты

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23 комментария

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой восстановить совместное финансирование зарплат для работников бюджетных учреждений. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Бганба, учитывая сложное положение в стране, он решил обратиться к Мишустину с предложением возобновить совместное финансирование зарплат работникам бюджетной сферы, а вместе с этим социальные выплаты.

Согласно информации и. о. премьер-министра Абхазии, с начала осени этого года Россия временно заморозила, а затем полностью прекратила все перечисления средств для софинансирования зарплат сотрудников бюджетных организаций. При этом есть исключения в виде пенсий — они остались.

Напомним, в Абхазии из-за проблем с энергоснабжением было принято решение с 10 декабря приостановить занятия в детских садах и школах. Будет рассмотрен вопрос о введении ЧС. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба обратился к России с просьбой помочь в предотвращении энергетического кризиса в Абхазии.

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Комментарии
23
VKuser279092
50 минут
Простой вопрос - зачем нам все эти Кавказские получатели дотаций, которые, одновременно, поставщики криминала? Может, последовать примеру кумира властей РФ Дональда Трампа, и построить стальную стену на границе с Кавказом, и начать высылать их на историческую родину из РФ? Начните с этого, любители Трампа.
Kostiks
28 минут
интересно, а с какой стати им вообще что-то платят, иностранным гражданам. С российских налогов, на минуточку, в т.ч. из нашего кармана. Те там еще что-то возмущаются
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