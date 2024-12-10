Абхазия обратилась к РФ с просьбой возобновить социальные выплаты

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой восстановить совместное финансирование зарплат для работников бюджетных учреждений. Об этом сообщает «Интерфакс».



По словам Бганба, учитывая сложное положение в стране, он решил обратиться к Мишустину с предложением возобновить совместное финансирование зарплат работникам бюджетной сферы, а вместе с этим социальные выплаты.



Согласно информации и. о. премьер-министра Абхазии, с начала осени этого года Россия временно заморозила, а затем полностью прекратила все перечисления средств для софинансирования зарплат сотрудников бюджетных организаций. При этом есть исключения в виде пенсий — они остались.



Напомним, в Абхазии из-за проблем с энергоснабжением было принято решение с 10 декабря приостановить занятия в детских садах и школах. Будет рассмотрен вопрос о введении ЧС. Исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба обратился к России с просьбой помочь в предотвращении энергетического кризиса в Абхазии.