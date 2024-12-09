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Общество В Абхазии из-за дефицита энергии закрывают школы и детские сады. Вопрос о введении режима ЧС рассмотрят завтра

В Абхазии из-за дефицита энергии закрывают школы и детские сады. Вопрос о введении режима ЧС рассмотрят завтра

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17 комментариев

В Абхазии из-за проблем с энергоснабжением было принято решение с 10 декабря приостановить занятия в детских садах и школах. Об этом в понедельник сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на заявление и. о. премьер-министра республики Валерия Бганба.

По той же причине штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии обратился к интернет-провайдерам с просьбой отключить интернет во вторник с 00:00 до 07:00. Вопрос о введении режима ЧС будет рассмотрен завтра.

RESPUBLICA также приводит слова и. о. министра энергетики Джансуха Нанба, сказанные на совещании в кабинете министров, согласно которым переток электроэнергии из России оплачен лишь на следующие сутки.

«В худшем случае — это переход на полное обеспечение страны от ИнгурГЭС, а это не более 6 часов включения электроэнергии по всей Абхазии», сообщил Нанба.

Больницы продолжат работать в штатном режиме.

С нынешнего понедельника с 7:00 до 21:00 подача электроэнергии в каждом районе Абхазии будет осуществляться дважды по 2 часа 20 минут «в связи со сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Западная часть Абхазии и столица Сухум преимущественно снабжаются электроэнергией за счет перетока из РФ, а восточная часть — из Ингурской ГЭС. Объем выработки электроэнергии на Ингурской ГЭС в последнее время сократился из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище, дефицит покрывался за счет коммерческого перетока из России.

Исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба обратился к России с просьбой помочь в предотвращении энергетического кризиса в Абхазии.

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Абхазия Дефицит энергии Энергетический кризис
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Комментарии
18
alexadmin
1 час
Вижу многоходовочку: Офигевшие абхазы идут брататься с грузинами. Москва, пропихнувшая своих в грузинский парламент не возражает. После воссоединения, пророссийских политиков из Грузии выставляют на мороз под Ростов.
Гость
1 час
А что случилось?
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