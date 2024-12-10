Два человека пострадали при пожаре в квартире в Альпийском переулке

При пожаре в трехкомнатной квартире дома 15 в Альпийском переулке пострадали двое человек. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает оперативный штаб МЧС Санкт-Петербурга.



Сообщение о возгорании во Фрунзенском районе поступило в 22:41. К борьбе с огнем привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.



Пожар в квартире площадью 10 квадратных метров, где происходило горение на площади 8 квадратных метров, удалось потушить к 23:19.



В результате возгорания пострадали двое человек — мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу.