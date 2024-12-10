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Происшествия Два человека пострадали при пожаре в квартире в Альпийском переулке

Два человека пострадали при пожаре в квартире в Альпийском переулке

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1 комментарий

При пожаре в трехкомнатной квартире дома 15 в Альпийском переулке пострадали двое человек. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает оперативный штаб МЧС Санкт-Петербурга.

Сообщение о возгорании во Фрунзенском районе поступило в 22:41. К борьбе с огнем привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Пожар в квартире площадью 10 квадратных метров, где происходило горение на площади 8 квадратных метров, удалось потушить к 23:19.

В результате возгорания пострадали двое человек — мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу.

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Пожар Петербург Альпийский переулок
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Комментарии
1
Ипсилон Ц
1 час
нужны видеокамеры от Ростелекома для технического заказчика в интересах администрации - камеры смотрят на помойки онлайн, впн
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