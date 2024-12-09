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Происшествия В Красном Селе учебный автомобиль протаранил кроссовер

В Красном Селе учебный автомобиль протаранил кроссовер

1 269
7 комментариев

В Красносельском районе Петербурга в воскресенье, 8 декабря, произошло ДТП. Учебный автомобиль снес серый кроссовер. Об этом 9 декабря сообщает telegram-канал «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события».

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Накануне в Красном Селе практикант, который находился за рулем учебного авто, двигался по улице Лермонтова, но не стал останавливаться перед перекрестком. Начинающий водитель не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной полосе, и протаранил ее на улице Свободы.

Источник:

В результате ДТП серьезно пострадали оба автомобиля. При этом отмечается, что в учебном авто, помимо практиканта, сидел профессиональный инструктор, но даже он не предотвратил аварию с помощью дублирующей педали.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
На кроссовере тоже - так себе профи. Не тормозящую слева машину не отследил. Поверил в преимущество. Так нельзя. ))
280303529
1 час
Инструктор знатно попал.
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