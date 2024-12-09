В Красном Селе учебный автомобиль протаранил кроссовер

В Красносельском районе Петербурга в воскресенье, 8 декабря, произошло ДТП. Учебный автомобиль снес серый кроссовер. Об этом 9 декабря сообщает telegram-канал «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события».

+2

Накануне в Красном Селе практикант, который находился за рулем учебного авто, двигался по улице Лермонтова, но не стал останавливаться перед перекрестком. Начинающий водитель не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной полосе, и протаранил ее на улице Свободы.

В результате ДТП серьезно пострадали оба автомобиля. При этом отмечается, что в учебном авто, помимо практиканта, сидел профессиональный инструктор, но даже он не предотвратил аварию с помощью дублирующей педали.