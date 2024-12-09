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Происшествия На берегу Ижоры задержали петербуржца с подозрительным снаряжением

На берегу Ижоры задержали петербуржца с подозрительным снаряжением

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9 комментариев

На берегу реки Ижора в сквере Володарского в понедельник, 9 декабря, заметили мужчину, собиравшего квадрокоптер. Как оказалось, у петербуржца была целая сумка с оружием. Об этом стало известно «Фонтанке».

В Колпино, на Адмиралтейской ул., 15, мужчина в чёрной шапке и куртке собирал квадрокоптер. Сообщение о подозрительном петербуржце поступило в полицию, после чего его задержали.

Как оказалось, у 31-летнего жителя Колпино помимо квадрокоптера была черная сумка с надписью «Fila», в которой, по всей видимости, и обнаружили две страйкбольные гранаты, пневматический «Глок», газовый баллончик, складной нож «Витязь», а также пульт управления для коптера. Все предметы были изъяты полицией.

Отмечается, что по этому случаю проводится проверка.

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Комментарии
9
sysh
1 час
две страйкбольные гранаты, пневматический «Глок», газовый балончик, складной нож «Витязь» Все это,входит в базовый набор,профессионального террориста.
Гость
1 час
"две страйкбольные гранаты, пневматический «Глок», газовый балончик, складной нож «Витязь», а также пульт управления для коптера" Огласите пжалста, что из перечисленного является оружием?
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