На берегу Ижоры задержали петербуржца с подозрительным снаряжением

На берегу реки Ижора в сквере Володарского в понедельник, 9 декабря, заметили мужчину, собиравшего квадрокоптер. Как оказалось, у петербуржца была целая сумка с оружием. Об этом стало известно «Фонтанке».



В Колпино, на Адмиралтейской ул., 15, мужчина в чёрной шапке и куртке собирал квадрокоптер. Сообщение о подозрительном петербуржце поступило в полицию, после чего его задержали.



Как оказалось, у 31-летнего жителя Колпино помимо квадрокоптера была черная сумка с надписью «Fila», в которой, по всей видимости, и обнаружили две страйкбольные гранаты, пневматический «Глок», газовый баллончик, складной нож «Витязь», а также пульт управления для коптера. Все предметы были изъяты полицией.



Отмечается, что по этому случаю проводится проверка.