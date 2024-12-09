На площади Академика Климова «Мини-Купер» вылетел на тротуар. Пешеходы успели разбежаться

В Выборгском районе Петербурга вечером 9 декабря едва не случилась трагедия. «Мини-Купер» вылетел на тротуар к автобусной остановке, однако пешеходы успели вовремя разбежаться, а автомобиль — остановиться, делится с «Фонтанкой» очевидец.

Источник: читатель «Фонтанки»

Машина двигалась по оживленной Кантемировской улице в сторону Выборгской набережной в районе семи часов вечера. Подъезжая к площади Академика Климова, водитель, вероятно, потерял управление и выехал на тротуар. Проехав по нему несколько метров, «Мини-Купер» успел вовремя затормозить.

Как передает очевидец, никто не пострадал. «Даже „мини“ уехал оттуда своим ходом», — делится наш читатель.

На кадрах с видеорегистратора можно заметить, как «Мини-Купер» на быстром ходу перестраивается с правой полосы на среднюю. Затем автомобиль уносит вправо. Приближаясь к белому кроссоверу, стоящему у остановки, водитель «Мини-Купера» выруливает на тротуар.