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Происшествия На площади Академика Климова «Мини-Купер» вылетел на тротуар. Пешеходы успели разбежаться

На площади Академика Климова «Мини-Купер» вылетел на тротуар. Пешеходы успели разбежаться

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5 комментариев

В Выборгском районе Петербурга вечером 9 декабря едва не случилась трагедия. «Мини-Купер» вылетел на тротуар к автобусной остановке, однако пешеходы успели вовремя разбежаться, а автомобиль — остановиться, делится с «Фонтанкой» очевидец.

Источник:

Машина двигалась по оживленной Кантемировской улице в сторону Выборгской набережной в районе семи часов вечера. Подъезжая к площади Академика Климова, водитель, вероятно, потерял управление и выехал на тротуар. Проехав по нему несколько метров, «Мини-Купер» успел вовремя затормозить.

Как передает очевидец, никто не пострадал. «Даже „мини“ уехал оттуда своим ходом», — делится наш читатель.

На кадрах с видеорегистратора можно заметить, как «Мини-Купер» на быстром ходу перестраивается с правой полосы на среднюю. Затем автомобиль уносит вправо. Приближаясь к белому кроссоверу, стоящему у остановки, водитель «Мини-Купера» выруливает на тротуар.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Какое там "потерял управление"?! Даже по этому видео видно, что летел по автобусной выделенке, затем обошел автобус, подрезав регистратора, потом пытался вернуться опять на выделенку, а там кто-то стоял для заезда в ряд. Там таких летунов хватает. Пешеходам повезло.
Гость
1 час
Предпочёл столкновение с пешеходами столкновению с авто другого участника движения. П - приоритеты.
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