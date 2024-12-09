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Бизнес Бывший замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем российских активов Danone

Бывший замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем российских активов Danone

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13 комментариев

Покупатель активов французской Danone в России ООО «Вамин-Татарстан» сменил название и собственников. Как следует из данных СПАРК, в конце ноября она сменила название на ООО «Юнимилк», а в начале декабря перешла под контроль Руслана Алисултанова, бывшего замглавы Минсельхоза Чечни. Первым внимание на это обратил РБК.

ООО «Юнимилк» принадлежит 99% в ООО «Вамин Р», которое контролирует группу Health & Nutrition (H&N), объединяющую бывшие активы Danone в России. Еще 1% «Вамин Р», напрямую принадлежит Алисултанову.

До этого «Вамин Татарстан» принадлежало Минтимеру Мингазову, члену совета директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшее АО «Данон Россия»).

В пресс-службе H&N заявили, что изменение в составе собственников не повлияет на бизнес: «Компании и ранее управлялись автономно: операции не интегрировались и не пересекались», — отметили там. Также в H&N заявили о планах увеличения ассортимента и объемов производства.

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. В июле 2023 года иностранные доли в российской «дочке» Danone были переданы во временное управление Росимущества. В марте 2024-го президент России Владимир Путин признал утратившим силу это решение.

В мае этого года французская Danone сообщила, что завершила сделку по продаже 13 заводов в России компании «Вамин Р». По данным Financial Times, сумма сделки могла составить 17,7 млрд рублей.

Ранее стало известно, что датская Carlsberg Group продала «Пивоваренную компанию „Балтика“» «ВГ Инвест», принадлежащей сотрудникам предприятия.

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Комментарии
13
Ну что начинается то?
51 минута
Откуда такие деньги у чиновника?
-4*
56 минут
Данон дод дон...
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