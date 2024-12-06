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Бизнес Carlsberg покинул «Балтику». Российское производство датских пивоваров перешло во владение менеджмента

Carlsberg покинул «Балтику». Российское производство датских пивоваров перешло во владение менеджмента

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8 комментариев

Датская Carlsberg Group окончательно рассталась с российским бизнесом. Пивоваренная компания «Балтика» перешла во владение «ВГ Инвест», следует из данных ЕГРЮЛ. Ее гендиректором является вице-президент «Балтики» Егор Гусельников.

Carlsberg Group ранее сообщила, что покупателем ее российских активов выступит менеджмент «Балтики». Контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два сотрудника «Балтики», занимающие руководящие должности в компании. Они возьмут на себя управление предприятием в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно. При этом действующее внешнее руководство, назначенное российскими властями в 2023 году после передачи «Балтики» в управление Росимущества, покинет свои должности.

Carlsberg объявила о планах уйти из России в 2022 году. В 2023-м «Балтику» передали в управление Росимуществу. В начале декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин вывел компанию из-под временного управления.

Ранее агентство Reuters сообщило, что правительство России одобрило продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России VG Invest за 34 млрд рублей.

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Комментарии
8
280896530
16 минут
Так и пиво давно покинуло бутылки с наклейкой "Балтика". То, что туда разливается, никакого отношения к пиву не имеет.
alexadmin
13 минут
Проклятые либералы в 90х хоть в виде ваучера давали простому рабочему поучаствовать в распиле родного завода. А тут сразу все директору с замами.
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