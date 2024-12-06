Carlsberg покинул «Балтику». Российское производство датских пивоваров перешло во владение менеджмента

Датская Carlsberg Group окончательно рассталась с российским бизнесом. Пивоваренная компания «Балтика» перешла во владение «ВГ Инвест», следует из данных ЕГРЮЛ. Ее гендиректором является вице-президент «Балтики» Егор Гусельников.

Carlsberg Group ранее сообщила, что покупателем ее российских активов выступит менеджмент «Балтики». Контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два сотрудника «Балтики», занимающие руководящие должности в компании. Они возьмут на себя управление предприятием в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно. При этом действующее внешнее руководство, назначенное российскими властями в 2023 году после передачи «Балтики» в управление Росимущества, покинет свои должности.

Carlsberg объявила о планах уйти из России в 2022 году. В 2023-м «Балтику» передали в управление Росимуществу. В начале декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин вывел компанию из-под временного управления.

Ранее агентство Reuters сообщило, что правительство России одобрило продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России VG Invest за 34 млрд рублей.