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Происшествия Рейд на ЛГБТ*-вечеринку в Петербурге был профилактическим. О месте полиция узнала за несколько дней

Рейд на ЛГБТ*-вечеринку в Петербурге был профилактическим. О месте полиция узнала за несколько дней

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2 комментария
Источник:

Вероятно, кто-то из участников вечеринки с ЛГБТ* тематикой в Петербурге сам рассказал полиции о готовящемся мероприятии. В отдел забрали самых активных.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, из 19 доставленных по отделам юношей и девушек задержан никто не был, с ними провели профилактические беседы. Полиция занимается поисками организаторов вечеринки.

Известно, что о месте и времени проведения закрытого мероприятия полиции стало известно за несколько дней до события.

Как писала «Фонтанка», в арендованном зале на проспекте Обуховской обороны собралось порядка 130 человек. На месте были изъяты книги, плакаты и даже благодарственные письма.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.

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Комментарии
2
282738455
4 минуты
"были изъяты книги, плакаты и даже благодарственные письма." С книгами всё понятно: авторов - в иноагенты. А вот кто был автором благодарственных писем? ;)
Гость
4 минуты
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (Ст. 29 )
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