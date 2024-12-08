Рейд на ЛГБТ*-вечеринку в Петербурге был профилактическим. О месте полиция узнала за несколько дней

Источник: «Фонтанка.ру»

Вероятно, кто-то из участников вечеринки с ЛГБТ* тематикой в Петербурге сам рассказал полиции о готовящемся мероприятии. В отдел забрали самых активных.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, из 19 доставленных по отделам юношей и девушек задержан никто не был, с ними провели профилактические беседы. Полиция занимается поисками организаторов вечеринки.

Известно, что о месте и времени проведения закрытого мероприятия полиции стало известно за несколько дней до события.

Как писала «Фонтанка», в арендованном зале на проспекте Обуховской обороны собралось порядка 130 человек. На месте были изъяты книги, плакаты и даже благодарственные письма.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.

