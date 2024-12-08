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Происшествия Книги, плакаты, листовки и два благодарственных письма. После рейда на ЛГБТ*- вечеринку в Петербурге в отдел поехали 19 человек

Книги, плакаты, листовки и два благодарственных письма. После рейда на ЛГБТ*- вечеринку в Петербурге в отдел поехали 19 человек

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20 комментариев

Полиция с собаками накануне вечером проверяла арт-пространство на проспекте Обуховской обороны. Искали запрещенную литературу, нашли членов запрещенной экстремистской организации, посвященной сексуальным меньшинствам.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, силовики выехали к 105 дому по проспекту Обуховской обороны накануне вечером после того, как в арт-пространстве была найдена экстремистская литература.

Выяснилось, что в арендуемом лофте проходила вечеринка, которую полиция рассматривает как направленную на пропаганду ЛГБТ-идеологии.

На месте изъяли 37 книг, 7 плакатов, 15 дисков, 32 листовки и 2 благодарственных письма.

В зале было 130 человек, 19 из них доставили в отдел.

*Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.

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Комментарии
20
Znatok78
34 минуты
Представителей меньшинств арестовали на сходке меньшинств за пропаганду меньшинствам того, чем они и так занимаются...гениально!
Leningradas_Velns
1 час
Этот бред - наша действительность
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