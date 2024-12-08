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Город Бортпроводник из Петербурга залетел в тренды соцсетей. Поговорили с ним — о реакции пассажиров и отношении начальства к юмору

Бортпроводник из Петербурга залетел в тренды соцсетей. Поговорили с ним — о реакции пассажиров и отношении начальства к юмору

5 362
14 комментариев
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Веселые ролики бортпроводника из Санкт-Петербурга 32-летнего Ивана Минкина недавно мощно разошлись в социальных сетях. В них он с юмором рассказывает о работе стюардом и шутит про командировки «в Сочи на две ночи». «Фонтанка» поговорила с петербуржцем — о работе бортпроводником и отношении начальства к такому контенту.

Иван родился в поселке под Выборгом. Учился в петербургском университете имени Бонч-Бруевича по специальности «Зарубежное регионоведение», но выбранное направление ему не пригодилось. Сначала был официантом, а потом ушел в бортпроводники и сейчас работает в «Смартавиа».

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— Летать не боитесь? Я каждый раз прощаюсь с жизнью, когда взлетаю.

— Очень популярный вопрос, всегда его задают. Естественно, что нет. Так повелось, что я не боюсь. Пассажирам всегда говорю, что самолет самый безопасный вид транспорта. Конечно, когда случается какая-то катастрофа, то погибает большое количество людей. На самом деле на дорогах погибает гораздо больше людей. Еще объясняю, что от турбулентности самолет не падает — не нужно бояться, надо просто переждать этот момент. Самый опасное, конечно, это взлет и посадка. Нужно просто соблюдать все правила, все будет замечательно.

— Образование как-то помогает в работе? «Регионоведение» все же, с какими-нибудь иностранцами общаться…

— Наверное, нет. Вообще никак. Специальность у меня «Зарубежное регионоведение». Я даже не знаю, кем работают эти люди, если честно. Мои одногруппники тоже — девчонки занимаются бьюти-сферой, кто-то фотограф, кто-то ведет тоже свои каналы, кто-то в отеле работает. Никто из нас не понял, кто вообще такой «зарубежный регионовед».

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— А как стали бортпроводником?

— После университета устроился официантом, потом вообще уехал в Сочи на полтора года, где тоже работал официантом. Вернулся в Петербург. У меня подруга из университета — она устроилась работать в «Аэрофлот». Тогда я впервые задумался об этой профессии. Начал смотреть и мониторить, что есть в Петербурге. «Уральские авиалинии» проводили начальное обучение за их счет. Я отучился и полтора года отработал у них.

— Как начальство относится к вашему контенту? Кто-то ведь может и не понять юмора

— В «Уральских авиалиниях» — не очень. Я тогда еще только все это начинал — в TikTok записывал ролики. Наверное, был одним из первых, кто именно в видеоформате из бортпроводников начал снимать. Им не очень понравилось. Я смешные видео снимал, когда пассажиры, например, тупят. Там посчитали, что я пассажиров выставляю тупыми. А здесь уже с этим нормально — более современные, что ли.

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— Выходит, сейчас тоже начальство знает, что вы ведете блог на тему работы?

— Да, даже поддерживают. Все началось, когда я выставлял видео про пиджак. У меня долго не было пиджака. Мне они со своего аккаунта писали, потом выдали пиджак, просили ролики скинуть им для соцсетей. Иногда просят меня что-нибудь снять. Еще звали в программу «Сто к одному», где была команда бортпроводников. В общем, здесь меня в этом плане поддерживают.

— Пассажиры узнают?

— Практически на каждом рейсе.

— Подают какой-то сигнал или как-нибудь подмигивают?

— Кто-то говорит: я на вас подписана, кто-то просит сфотографироваться. Еще кто-то, что просто видел ролики в Интернете. Вот так чаще всего. Иногда мне пишут после рейса, потому что стесняются подходить.

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— На рейсах шутите?

— В работе, конечно, я более серьезный, чем на роликах. Мне даже иногда пассажиры пишут: мы с вами летели, а вы такой серьезный. Наверное, непривычно. Я же не могу тоже шутить 24 на 7.

— Вопрос про финансы. Видел у вас рекламу — деньги приносит блог?

— У меня жена в декрете и получает сейчас меньше, чем если бы работала. Реклама немного помогает перекрыть эти суммы, которые она сейчас не получает.

— А как получается рекламу брать? Подписчиков у вас в запрещенной социальной сети не очень много, но некоторые видео набирают сотни тысяч просмотров.

— Да, в Instagram* 30 тысяч. В TikTok 100 тысяч, но туда я перестал, когда он ушел из России. Не стал заморачиваться, что-то надо с симками делать — просто забил. Еще телеграм-канал на 4 тысячи — но там больше про родительство. Сейчас рекламодатели, кажется, не на подписчиков смотрят, а на количество просмотров. Они сами пишут, запрашивают статистику. Да и я тоже отбираю.

— А жена у вас тоже бортпроводник?

— Мы познакомились в «Уральских авиалиниях». Там просто общались и дружили, а потом уже в другой авиакомпании оказались и начали встречаться. Поженились этой весной, 9 октября у нас дочка родилась.

* Принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta.

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Комментарии
14
Бородин П.Т.
1 час
А зачем нужны такие университеты?
Гость
2 часа
Из статья я понял, что с вузами в городе бардак: нужные специальности и институты сокращают, а шараги всякие выпускают никому не нужных "специалистов" увеличивающих энтропию и захламляющие всемирную сеть
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