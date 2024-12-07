На свободе провел меньше суток. Нападавший на водителя с младенцем в Янино снова задержан

Хулиганство вменяется мужчине за тот же инцидент, из-за которого он попал в суд. 30 ноября в Янино-1 на Шоссейной улице он устроил скандал на дороге. Сам он был на «Мерседесе» и считал, что другой водитель должен был его пропустить. В итоге он стал выражаться грубой нецензурной бранью, драться, пинать ногой машину оппонента — а в ней находилась семья с 11-месячным ребенком. Эти действия правоохранители расценивают как хулиганство. После конфликта мужчина был задержан, в отношении него составили административный протокол, а спустя три дня история дошла до руководства Следственного комитета.