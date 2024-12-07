На свободе провел меньше суток. Нападавший на водителя с младенцем в Янино снова задержан

Во Всеволожском районе Ленобласти 7 декабря процессуально задержан 38-летний мужчина по подозрению в хулиганстве, сообщает региональное СУ СК. Только вчера, как писала «Фонтанка», суд отпустил его на свободу.
Хулиганство вменяется мужчине за тот же инцидент, из-за которого он попал в суд. 30 ноября в Янино-1 на Шоссейной улице он устроил скандал на дороге. Сам он был на «Мерседесе» и считал, что другой водитель должен был его пропустить. В итоге он стал выражаться грубой нецензурной бранью, драться, пинать ногой машину оппонента — а в ней находилась семья с 11-месячным ребенком. Эти действия правоохранители расценивают как хулиганство. После конфликта мужчина был задержан, в отношении него составили административный протокол, а спустя три дня история дошла до руководства Следственного комитета.
«Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении Следкома.
«Фонтанка» писала, что фигурант — 38-летний уроженец Таджикистана, полиции он уже знаком. Подробнее о нём читайте здесь.
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