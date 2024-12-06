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Происшествия Снова на свободе: суд отпустил уроженца Таджикистана, напавшего на водителя с младенцем в Янино

Снова на свободе: суд отпустил уроженца Таджикистана, напавшего на водителя с младенцем в Янино

Мужчина уже не первый раз попадается правоохранителям

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27 комментариев

Всеволожский городской суд признал виновным Махмадюнуса Хабирова в мелком хулиганстве и назначил ему административное наказание в виде ареста сроком на одни сутки. Суд включил срок административного задержания с 30 ноября по 2 декабря и в итоге отпустил его прямо из зала суда. Наказание считается отбытым. Об этом 6 декабря стало известно «Фонтанке».

«Журналисты из „Фонтанки“?» — и дальше тишина. Так прокомментировал нашему изданию свое освобождение правонарушитель.

Нападение на семью с младенцем

«Мелкое хулиганство», в котором Хабирова признали виновным, произошло в прошлую субботу на Шоссейной улице в Янино. Как писал «Дорожный инспектор», между водителем Mercedes, 38-летнем уроженцем Таджикистана, и семейной парой произошел конфликт из-за того, что ему не уступили дорогу. Мужчина остановил автомобиль, вышел из него и начал решать вопросы силой. Сначала он общался с оппонентами с использованием мата, а затем накинулся на машину и повредил ее.

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Мужчина был задержан, в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Спустя три дня история дошла до руководства Следственного комитета — Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль, а СК Ленобласти начал проверку.

«Убью!» Хабиров — продавец фруктов и реакция на общественников

Позже в агрессивном мужчине, который угрожал водителю с семьей, опознали защитника нелегальной торговли у метро «Проспект Большевиков». «Фонтанка» писала, что данные нападавшего полностью идентичны данным того, кто в 2019 году с ножом кидался на представителей общественной организации «Потребнадзор».

Источник:

История произошла 2 июля 2019 года, когда представители общественной организации Александр Виноградов и Юрий Савелов вышли «поохотиться» на продавцов-нелегалов у «Большевиков». Тогда продавец фруктов Махмадюнус Хабиров набросился на парней с ножом и криком «убью», выхватил у Савелова телефон и разбил гаджет об асфальт. Торговец скрылся на автомобиле жены, позже был задержан.

Суд состоялся через год. Его признали виновным в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении имущества. Вину он признал частично. Мужчине было назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Но и это, судя по всему, не первая угроза, высказанная им в адрес других граждан. По данным «Дорожного инспектора», в 2018 году Хабиров угрожал убийством петербуржцу, который снимал на камеру последствия аварии, в которую он попал.

По данным «ДИ», мужчина получил гражданство РФ в 2017 году.

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Комментарии
27
alexpv
51 минута
Почувствовали разницу? Как власть защищает себя, сажая на 7 лет за сказанное слово в свой адрес и как защищает граждан от хулиганов и неадекватов. Что и требовалось доказать.
Gucha86
56 минут
Во как теперь у нас работает правосудие. Мелкое хулиганство? Ценные специалисты говорите ... Терракт в Крокусе ничему не научил.
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