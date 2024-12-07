Бывшая зампредседателя петербургского суда погибла в пожаре под Лугой

По данным ГУ МЧС по региону, сигнал о пожаре в деревне Гверездное поступил в дежурную часть вчера в 3:40. Частный дом горел на общей площади 64 квадратных метра, спустя два часа пламя полностью потушили.

По информации издания, жертвой огня стала Татьяна Стрельцова, проработавшая в должности сотрудника суда более 26 лет. В 2007 году она была назначена на должность заместителя председателя Кировского районного суда Петербурга, спустя восемь лет она ушла в отставку. Решением Квалификационной коллегии судей города ей был присвоен пятый квалификационный класс судьи.