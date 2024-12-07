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Власть Общество Как задать вопрос Путину на прямую линию

Как задать вопрос Путину на прямую линию

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20 комментариев

В воскресенье, 8 декабря, начнется сбор вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как сообщает 7 декабря Кремль, любой человек может задать вопрос президенту несколькими способами:

Прямая линия начнётся 19 декабря в 12:00, Путин в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы российских и иностранных журналистов и жителей России. Принимать вопросы будут с 00:00 8 декабря вплоть до окончания программы 19 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для обработки поступивших заявок будет широко задействован искусственный интеллект.

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Комментарии
20
Игорь Протасов
36 минут
А как послать?
Mies
48 минут
Вопрос один: когда?
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