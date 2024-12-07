Как задать вопрос Путину на прямую линию

В воскресенье, 8 декабря, начнется сбор вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

в специальном приложении (на сайте moskva-putinu.ru есть инструкция для скачивания ).

в СМС- или ММС-сообщениях на номера: 0-40-40 и 8-800-200-40-40;

Прямая линия начнётся 19 декабря в 12:00, Путин в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы российских и иностранных журналистов и жителей России. Принимать вопросы будут с 00:00 8 декабря вплоть до окончания программы 19 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что для обработки поступивших заявок будет широко задействован искусственный интеллект.