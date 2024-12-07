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Город Это рекорд. В Петербурге открылась самая большая ледовая площадка в мире — «Каток у флагштока»

Это рекорд. В Петербурге открылась самая большая ледовая площадка в мире — «Каток у флагштока»

1 980
12 комментариев
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В Петербурге 7 декабря открыли самый большой каток в мире — «Каток у флагштока». После расширения его площадь составила 28 тысяч «квадратов». Ожидается, что за этот сезон каток примет до 1 миллиона человек. Корреспондент «Фонтанки» побывал на церемонии открытия и среди первых прокатался по новому льду.

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Торжественная часть мероприятия началась с приветственной речи вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского и замгендиректора ПАО «Газпром» Алексея Краснова.

«Со времен Петра Первого у нас в городе появляется все самое лучшее: лучшие музеи, лучшие театры. Сегодня у нас появляются лучшие стадионы. Вот мы продолжаем эту традицию… и открываем самый большой и самый красивый каток», — сказал Пиотровский.

Затем к зрителям обратилась советская фигуристка и тренер Тамара Москвина. Заслуженный деятель искусств РФ пожелала петербуржцам здоровья и хороших катаний, вопреки всем падениям. После чего 83-летняя Москвина продемонстрировала всем свое мастерство, прокатившись под «Вечернюю песню».

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Далее свои номера показали юные фигуристы — воспитанники тренера Москвиной. За ними выступил олимпийский чемпион Алексей Ягудин и чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Завершая торжественную церемонию, ведущий объявил открытие катка для всех желающих. Каток мгновенно заполнили петербуржцы всех возрастов.

На открытии также присутствовал гендиректор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов. Он пообщался с журналистами, рассказав об особенностях, которые отличают каток от остальных. По словам Краснова, «Каток у флагштока» — самый доступный каток, так как он расположен прямо у выхода со станции метро «Зенит». Для того чтобы покататься среди сосен на берегу залива, не нужно ехать за город.

«Аналогов в мире точно нет», — делится гендиректор «Зенит-Арены».

+6

Он отметил, что еще большее расширение катка не ожидается. Однако планируется сделать площадку доступной для летних катаний. Так, ледовое покрытие хотят переоборудовать для катания на роликах. Кроме того, Краснов рассказал, что сегодня «Каток у флагштока» получил сертификат Книги рекордов России как самый большой в стране.

Журналист «Фонтанки», прокатившийся на катке среди первых, отметил, что на ледовой площадке царит атмосфера Нового года и праздника — в первую очередь, за счет ярких светящихся гирлянд, музыки и веселого настроения посетителей. А для того, чтобы катание было особенно комфортным, по всей площадке размещены пункты для обогрева рук. Замерзнуть на катке почти невозможно.

Напомним, что «Каток у флагштока» открылся на Крестовском острове в конце ноября 2022 года. Через год площадь ледового пространства увеличилась в четыре раза и стала самой большой в Петербурге, достигнув 11,4 тысячи квадратных метров. Как оказалось, это был не предел.

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Комментарии
12
Отец Родной
34 минуты
Надо говорить полностью - лучший стадион в мире, съеденный бакланами. Тогда будет понятен масштаб
Заливщик голосовых планок
1 минута
И все другие страны нам завидуют!(С)
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