Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 768мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Бабушка и ребёнок в больнице, у водителя стаж 24 года — подробности ДТП под Стрельной

Бабушка и ребёнок в больнице, у водителя стаж 24 года — подробности ДТП под Стрельной

1 369
4 комментария

Женщину с ребёнком на пешеходном переходе сбил петербуржец с 11 штрафами, большинство из которых выписаны за превышение скорости. Подробности ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти стали известны «Фонтанке» 7 декабря.

Источник:

ДТП, как уже сообщалось, произошло вчера, 6 декабря, около 17 часов на 1-м километре дороги «Стрельна — Пески — Яльгилево», вне населенного пункта. «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила бабушку и внука из Новогорелово. 5-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и передней брюшной стенки, автотравму, его в тяжелом состоянии доставили в Детскую городскую больницу № 1. Бабушку тоже госпитализировали — в состоянии средней степени тяжести. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом колена.

Водителю «Лады Калины» 69 лет, зарегистрирован в Петербурге, водительский стаж у него 24 года. В этом году его 11 раз ловили на нарушениях ПДД. Все штрафы оплачены.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Ленобласти ДТП с пешеходами ДТП с ребенком
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
DanCitizen
33 минуты
Это он в 45 лет права получил?
Кот учёный
18 минут
45лет, ко-ко-ко! Чего ещё ожидать от бсуждалкиных. Как-будто 20-летние за рулём народ не калечат. Проблема системная, но гонять не перестанем, т.к. считаем, что мы априори умнее, внимательнее, с лучшей реакцией и в такую ситуацию никогда не попадем.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05