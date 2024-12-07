Бабушка и ребёнок в больнице, у водителя стаж 24 года — подробности ДТП под Стрельной

Женщину с ребёнком на пешеходном переходе сбил петербуржец с 11 штрафами, большинство из которых выписаны за превышение скорости. Подробности ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти стали известны «Фонтанке» 7 декабря.

ДТП, как уже сообщалось, произошло вчера, 6 декабря, около 17 часов на 1-м километре дороги «Стрельна — Пески — Яльгилево», вне населенного пункта. «Лада Калина» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила бабушку и внука из Новогорелово. 5-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и передней брюшной стенки, автотравму, его в тяжелом состоянии доставили в Детскую городскую больницу № 1. Бабушку тоже госпитализировали — в состоянии средней степени тяжести. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом колена.