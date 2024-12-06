В Ленобласти «Лада» сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе

Полиция проводит проверку по ДТП с наездом на пешеходов в Ломоносовском районе Ленинградской области, случившимся 6 декабря около 17 часов.

Источник: Телеграм-канал «Петербургская полиция»







Инцидент произошел на 1-м км автодороги «Стрельна — Пески — Яльгелево»: 69-летний водитель, двигаясь на «Ладе» от Новоселья к Пески, наехал на 55-летнюю женщину с 5-летним внуком, приступивших к переходу проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе.

Источник: Телеграм-канал «Петербургская полиция»







Оба пострадавших были госпитализированы: женщина с травмой головы и переломом колена — в состоянии средней степени тяжести; мальчик с травмой головы и тупой травмой живота — в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.