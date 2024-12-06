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Финляндия В Хельсинки конная полиция жестко разогнала акцию против нацистов

В Хельсинки конная полиция жестко разогнала акцию против нацистов

2 386
20 комментариев

Конная полиция и силы спецназначения в Хельсинки начали жестко задерживать участников контрпротеста «Хельсинки без нацистов». Собравшиеся антифашисты выступили против факельного шествия 612 в столице Финляндии.

Как сообщает Helsingin Sanomat 6 декабря, широко освещаемое факельное шествие 612 должно было стартовать в Хельсинки около 18:30. Организаторы утверждают, что мероприятие является внеполитическим, но в предыдущие годы к нему активно присоединялись националистические и ультраправые группы. На той же точке начали собираться участники контрпротеста «Хельсинки без нацистов». Антифашисты требовали отменить шествие.

После 17:00 полиция сообщила, что некоторые из протестующих сопротивляются её действиям. Было объявлено о прекращении контрпротеста, и участникам приказано разойтись. Однако протестующие отказались подчиниться приказу. Они выкрикивали лозунги: «Финляндия без нацистов!», «Хельсинки без нацистов!» и «Полиция защищает нацистов!»

На месте событий присутствовало большое количество полицейских в шлемах для подавления беспорядков, а также полицейские на лошадях и с собаками. Затем начался разгон толпы.

Как передает репортер Yle, присутствовавший на месте, ситуация начала накаляться. Полицейская лошадь сбила одного из протестующих, а полиция начала валить участников контрпротеста на землю и задерживать их. Всего задержаны более двух-трех десятков человек.

Факельное шествие 612 — ежегодное мероприятие, которое проводится в Хельсинки 6 декабря, в День независимости Финляндии. Шествие стартует вечером с площади Тёёлёнтори, и его участники с факелами в руках проходят по улицам города, символически выражая уважение к национальной истории и памяти павших за независимость страны. Организаторы позиционируют его как внеполитическое и посвящённое патриотическим ценностям. Однако каждый раз шествие вызывает споры, поскольку в предыдущие годы к нему присоединялись националистические и ультраправые группы. Это часто приводит к контрпротестам, направленным против шествия.

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Антифашисты Хельсинки
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Комментарии
20
282738455
1 час
Интересно, а как бы в России отнеслись к маршам "против Маннергейма" или "против Краснова"?
280241717
56 минут
Финляндия на верном пути, забыли что такое сталинская кувалда. Видимо хотят ещё welcome to Russia.
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