Уральский девелопер «Брусника» вышел в Петербург с проекта жилого комплекса на намыве

С намыва Васильевского острова начинает работу в Петербурге федеральный девелопер «Брусника». Квартал на второй линии Финского залива будет состоять не только из жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры — школы, детского сада, дома культуры, а также объектов стрит-ретейла.
Компания со штаб-квартирой в Екатеринбурге строит в 12 регионах страны. По итогам ноября она вошла в российский ТОП-10 по объему ввода жилья. О намерении выйти на рынок Северной столицы девелопер объявил летом 2024 года на ПМЭФ.
Как сообщили представители застройщика на презентации первого проекта в Петербурге, «Брусника» предпочитает не делить свои комплексы на ценовые сегменты, используя термин «современное комфортное жилье». Однако, судя по основным параметрам и функционалу, квартал на Васильевском острове соответствует, скорее, бизнес-классу.
Он будет состоять из домов разной высотности, включая 5 разноэтажных домов переменной этажности, в том числе в планах девелопера построить урбан-виллы и 5 таунхаусов с террасами и эксплуатируемой кровлей. Общая площадь жилья составит 105 тыс. кв. м.
В центре квартала будут находиться детский сад и школа, созданные по индивидуальным проектам застройщика.
«Также в проекте мы сделали культурный центр „Северный ветер“ — общественное пространство, доступное для всех жителей Петербурга, с развивающими функциями, кружками для детей, взрослых, пожилых», — рассказал руководитель отдела мастер-плана «Брусники» Сергей Гапоненко.