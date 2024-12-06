Уральский девелопер «Брусника» вышел в Петербург с проекта жилого комплекса на намыве

С намыва Васильевского острова начинает работу в Петербурге федеральный девелопер «Брусника». Квартал на второй линии Финского залива будет состоять не только из жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры — школы, детского сада, дома культуры, а также объектов стрит-ретейла.