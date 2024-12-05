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Спорт СКА проиграл «Динамо», потерпев 14-е поражение в сезоне

СКА проиграл «Динамо», потерпев 14-е поражение в сезоне

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6 комментариев

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Петербурге 5 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).

Голы за СКА забили Григорий Кузьмин (7-я минута) и Арсений Грицюк (44-я — в большинстве). У «Динамо» отличились Егор Римашевский (25-я минута), Артем Михеев (35-я), Максим Джиошвили (53-я) и Джордан Уил (60-я — в пустые ворота).

Таким образом, СКА потерпел 14-е поражение в сезоне в 33 матчах. Армейцы остались на четвертом месте (42 очка) в Западной конференции, а «Динамо» закрепилось на третьей строчке (45 очков).

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Комментарии
8
Coulthard
25 минут
Ждём когда в плей-офф не выйдут. Раньше никто не пикнет из руководства.
Гость
30 минут
плевать!
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