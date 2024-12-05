СК начал проверку после погони в Приморском районе, в которой нарушитель сбил полицейского

Следственный комитет Петербурга проводит проверку после погони в Приморском районе, во время которой нетрезвый водитель сбил сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили 5 декабря в пресс-службе СК.

Погоня произошла минувшим днем на Камышовой улице, когда полицейские заметили, что водитель автомобиля Volvo с областными номерами ведет себя неадекватно. Требования сотрудников ГАИ остановиться нарушитель проигнорировал и уехал, полицейские начали преследование.

На перекрестке Планерной и Камышовой путь Volvo все же перегородил полицейский автомобиль. Сотрудники выскочили на дорогу и устремились к нарушителю, тот же надавил на газ и по пути сбил одного из правоохранителей. Оставшийся на ногах сотрудник дважды выстрелил по колесам машины.

За рулем иномарки находился 44-летний лишенный прав петербуржец с внешними признаками опьянения.