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Город Общество Петербургские семьи, в которых появится третий ребенок, могут получить помощь в выплате ипотеки

Петербургские семьи, в которых появится третий ребенок, могут получить помощь в выплате ипотеки

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2 комментария

Правительство Петербурга хочет мотивировать горожан заводить детей помощью в выплате ипотеки. Тем, кто родит третьего или последующего ребенка с января 2025 года, готовы давать на погашение ипотеки до полумиллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 5 декабря.

«Право на меру социальной поддержки имеют граждане России, имеющие место жительства в Петербурге, — мать или отец, у которых родились третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2025 года. Мера социальной поддержки предоставляется путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту гражданина в размере задолженности, оставшейся после получения им выплаты в соответствии с Федеральным законом, но не более 550 тысяч рублей», — сказано в тексте постановления правительства.

Прописан ряд правил, по которым планируют оказывать такую поддержку. Ее можно будет получить только один раз. Не учитываются дети, у которых нет гражданства России или в отношении которых претенденты на выплату лишены родительских прав. Гражданин уже воспользовался всеми остальными видами государственной поддержки для семей с детьми. Ипотечный договор заключен до конца июня 2027 года и касается недвижимости на территории Петербурга.

За реализацию этой меры социальной поддержки будет отвечать АО «ДОМ.РФ». Финансирование будет обеспечено за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о льготах для петербургских многодетных семей, утвержденных в 2024 году.

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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Всё, бегу волосики назад рожать тройню!
Гость
32 минуты
Юмористы. После третьего ребенка нужно квартиру давать трехкомнатную целиком.
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