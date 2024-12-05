Петербургские семьи, в которых появится третий ребенок, могут получить помощь в выплате ипотеки

Правительство Петербурга хочет мотивировать горожан заводить детей помощью в выплате ипотеки. Тем, кто родит третьего или последующего ребенка с января 2025 года, готовы давать на погашение ипотеки до полумиллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 5 декабря.

«Право на меру социальной поддержки имеют граждане России, имеющие место жительства в Петербурге, — мать или отец, у которых родились третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2025 года. Мера социальной поддержки предоставляется путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту гражданина в размере задолженности, оставшейся после получения им выплаты в соответствии с Федеральным законом, но не более 550 тысяч рублей», — сказано в тексте постановления правительства.

Прописан ряд правил, по которым планируют оказывать такую поддержку. Ее можно будет получить только один раз. Не учитываются дети, у которых нет гражданства России или в отношении которых претенденты на выплату лишены родительских прав. Гражданин уже воспользовался всеми остальными видами государственной поддержки для семей с детьми. Ипотечный договор заключен до конца июня 2027 года и касается недвижимости на территории Петербурга.