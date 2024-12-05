Назван главный цвет будущего года. Он должен сообщать ощущение легкости

Исследовательский центр Pantone Color Institute компании Pantone, эксперты которого экспериментируют с цветом и его влиянием, назвал шоколадно-коричневый оттенок Mocha Mousse главным цветом 2025 года. Об этом сообщается на сайте института.

Оттенок представлен в виде взбитого десерта в стеклянной чаше, который передает ощущение легкости. Вице-президент института Лори Прессман ранее объяснял, что на выбор цвета года влияет широкий спектр событий и явлений — от новых материалов и технологий до предстоящих спортивных мероприятий, а сам цвет призван отражать то, что происходит в глобальной культуре в определенный момент времени, и «отзеркаливает то, что люди ищут, то, какие качества, по их мнению, им нужны».