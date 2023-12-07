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    Определен главный цвет 2024 года. Осторожно, он очень нежный

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    Институт цвета Pantone определил главный цвет 2024 года. Им стал цвет 13–1023 Peach Fuzz — «персиковый пух». Об этом говорится в сообщении института 7 декабря.

    Слоган нового цвета: «Примите тепло». Как заявляют в институте, «персиковый пух» отражает желание заботиться о себе и других.

    «В поисках оттенка, который отражал бы наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

    Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, дизайн интерьера, рекламу, кино). Институт определяет главный цвет с 2000 года.

    Цветом 2023 года был карминовый красный под названием 18–1750 Viva Magenta. Он описывался как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени».

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