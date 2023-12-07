Определен главный цвет 2024 года. Осторожно, он очень нежный

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2024 года. Им стал цвет 13–1023 Peach Fuzz — «персиковый пух». Об этом говорится в сообщении института 7 декабря.
Слоган нового цвета: «Примите тепло». Как заявляют в институте, «персиковый пух» отражает желание заботиться о себе и других.
«В поисках оттенка, который отражал бы наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Pantone Color Institute — исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, дизайн интерьера, рекламу, кино). Институт определяет главный цвет с 2000 года.
Цветом 2023 года был карминовый красный под названием 18–1750 Viva Magenta. Он описывался как «нетрадиционный красный для нетрадиционного времени».