Определен главный цвет 2024 года. Осторожно, он очень нежный

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2024 года. Им стал цвет 13–1023 Peach Fuzz — «персиковый пух». Об этом говорится в сообщении института 7 декабря.



Слоган нового цвета: «Примите тепло». Как заявляют в институте, «персиковый пух» отражает желание заботиться о себе и других.

«В поисках оттенка, который отражал бы наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.