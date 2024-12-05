В Ленобласти ждут до -13. Дорожники работают в усиленном режиме

Дорожные службы Ленинградской области в усиленном режиме чистят региональные трассы от снега и обрабатывают противогололедными материалами. В пятницу уверенный «минус» ждут по всей области.
За последние двое суток областные дорожники вычистили от снега более 4,5 тысячи километров проезжей части и обочин, сообщили 5 декабря в дорожном комитете Ленобласти. Круглосуточно работали почти 700 единиц техники. В таком же режиме работают горячая линия «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 660-46-47 и дорожный чат-бот в Telegram.
В пятницу, 6 декабря, по всей области температура в среднем будет держаться на отметке от -4 до -9 градусов, а на востоке местами опустится до -13 градусов, отмечают в комитете. Даже днем будет от -1 до -6 градусов. Снег ждут и ночью, и днем.
В Петербурге первый снег выпал 3 декабря, а 4 декабря на городские «снежные» пункты привезли первый грузовик с 17 кубометрами снежных масс. Минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы. Антициклон принес в город сухую и холодную погоду. Синоптики ожидают, что снежный покров в Петербурге сформируется в выходные.
Петербургский комитет по благоустройству показал, как обрабатывали дороги и тротуары в городе минувшей ночью.
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