В Ленобласти ждут до -13. Дорожники работают в усиленном режиме

За последние двое суток областные дорожники вычистили от снега более 4,5 тысячи километров проезжей части и обочин, сообщили 5 декабря в дорожном комитете Ленобласти. Круглосуточно работали почти 700 единиц техники. В таком же режиме работают горячая линия «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 660-46-47 и дорожный чат-бот в Telegram.

В пятницу, 6 декабря, по всей области температура в среднем будет держаться на отметке от -4 до -9 градусов, а на востоке местами опустится до -13 градусов, отмечают в комитете. Даже днем будет от -1 до -6 градусов. Снег ждут и ночью, и днем.