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Происшествия Участники массовой драки в центре Петербурга уедут в колонию. Бились из-за женщины

Участники массовой драки в центре Петербурга уедут в колонию. Бились из-за женщины

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15 комментариев

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор участникам побоища, которое началось в проблемном кафе на улице Достоевского и продолжилось за его пределами. Все получили реальные сроки.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 декабря, суд признал виновными в хулиганстве Мансура Нарзуллаева, Азизбека Каримова, Умиджона Жомуродова и Жамшида Бадриддинова. Последний получил 2 года и 9 месяцев в колонии общего режима, остальные — по 2,5 года.

Четверо фигурантов махали кулаками и ногами незадолго до полуночи 17 октября прошлого года. Драка началась в кафе «Каттакурган». Судя по материалам следствия, Нарзуллаев с одного удара уложил противника, на которого накинулись трое товарищей. Заступившийся за упавшего также попал под град ударов.

«Фонтанка» писала, что в отделе полиции после драки оказалась дюжина граждан Узбекистана. Досталось двум уроженцам Киргизии 34 и 29 лет. По данным полиции, отдыхавшие в кафе иностранцы схлестнулись из-за женщины — 34-летней сотрудницы парикмахерской. Большинство получили протоколы, четверо были задержаны по уголовному делу.

Кафе «Каттакурган» на улице Достоевского, в котором зародился конфликт, знакомо полиции. За девять месяцев 2023 года местные жители почти двадцать раз жаловались на шум и потасовки в заведении. По данным «Яндекс.Карт», заведение узбекской кухни больше не работает.

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Комментарии
17
Klaustrofobik
1 час
Ценные специалисты.
Дядя Бо
56 минут
Зачем эти персонажи и это кафе в Питере?
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