Куба полностью погрузилась во мрак. Энергетическая сеть Острова свободы вышла из строя

Из-за проблем на теплоэлектростанции в провинции Матансас вся энергетическая сеть Кубы вышла из строя, о чем 4 декабря известило Министерство энергетики и горной промышленности Острова свободы в соцсети Х.

В ведомстве сообщили, что из-за сбоя в работе теплоэлектростанции Антонио Гуитераса сработало автоматическое отключение системы электроснабжения. Работы по восстановлению работоспособности системы уже ведутся.

Этот блэкаут стал уже вторым за последнее время: в середине октября та же самая ТЭЦ выходила из строя с аналогичными последствиями, а президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал причиной произошедшего усиление санкций США против Кубы, препятствующих импорту топлива и прочих необходимых ресурсов в страну.