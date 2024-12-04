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Происшествия Куба полностью погрузилась во мрак. Энергетическая сеть Острова свободы вышла из строя

Куба полностью погрузилась во мрак. Энергетическая сеть Острова свободы вышла из строя

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37 комментариев

Из-за проблем на теплоэлектростанции в провинции Матансас вся энергетическая сеть Кубы вышла из строя, о чем 4 декабря известило Министерство энергетики и горной промышленности Острова свободы в соцсети Х.

В ведомстве сообщили, что из-за сбоя в работе теплоэлектростанции Антонио Гуитераса сработало автоматическое отключение системы электроснабжения. Работы по восстановлению работоспособности системы уже ведутся.

Этот блэкаут стал уже вторым за последнее время: в середине октября та же самая ТЭЦ выходила из строя с аналогичными последствиями, а президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал причиной произошедшего усиление санкций США против Кубы, препятствующих импорту топлива и прочих необходимых ресурсов в страну.

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Комментарии
37
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Ничего. Свободой можно и в темноте наслаждаться.
Klaustrofobik
1 час
Беды кубинцев нам будут скоро просто смешны, у нас территория России на 2/3 вечная мерзлота так то. А на Кубе и без электричества норм.
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