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Город В графике технических разводок мостов произошли изменения

В графике технических разводок мостов произошли изменения

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В графике технических разводок мостов произошли изменения. Об этом вечером в среду сообщает официальный канал СПб ГБУ «Мостотрест».

Так, ночью с 4 на 5 декабря мосты для технического обслуживания будут разводиться по расписанию:

Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55;

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50;

Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00;

Литейный мост — с 01:40 до 04:45;

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00;

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55;

Володарский мост — с 02:00 до 05:30;

мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

В Петербурге завершились постоянные разводки мостов и стартовали технические. В официальном канале СПб ГБУ «Мостотрест» 1 декабря поделились расписанием разводок на ближайшую неделю.

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