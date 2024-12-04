В графике технических разводок мостов произошли изменения. Об этом вечером в среду сообщает официальный канал СПб ГБУ «Мостотрест».

Так, ночью с 4 на 5 декабря мосты для технического обслуживания будут разводиться по расписанию:

Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55;

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50;

Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00;

Литейный мост — с 01:40 до 04:45;

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00;

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55;

Володарский мост — с 02:00 до 05:30;

мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

В Петербурге завершились постоянные разводки мостов и стартовали технические. В официальном канале СПб ГБУ «Мостотрест» 1 декабря поделились расписанием разводок на ближайшую неделю.