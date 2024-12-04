В графике технических разводок мостов произошли изменения. Об этом вечером в среду сообщает официальный канал СПб ГБУ «Мостотрест».
Так, ночью с 4 на 5 декабря мосты для технического обслуживания будут разводиться по расписанию:
Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55;
Троицкий мост — с 01:20 до 04:50;
Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00;
Литейный мост — с 01:40 до 04:45;
Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00;
Биржевой мост — с 02:00 до 04:55;
Володарский мост — с 02:00 до 05:30;
мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.
В Петербурге завершились постоянные разводки мостов и стартовали технические. В официальном канале СПб ГБУ «Мостотрест» 1 декабря поделились расписанием разводок на ближайшую неделю.
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