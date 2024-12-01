На смену постоянным разводкам мостов пришли технические. Делимся расписанием на неделю

В Петербурге завершились постоянные разводки мостов и стартовали технические. В официальном канале СПб ГБУ «Мостотрест» 1 декабря поделились расписанием разводок на ближайшую неделю.

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Так, с 1 на 2 декабря мост Александра Невского будет разведен с 2:20 до 5:10. С 2 по 4 декабря Троицкий мост разведут с 1:20 до 4:50, Тучков — с 2:00 до 4:50, Большеохтинский — с 2:00 до 5:00, а мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

В ночь с 4 по 5 декабря Володарский мост разведут с 2:00 до 5:30, Литейный мост – с 1:40 до 4:45, Благовещенский – с 1:25 до 5:00, Биржевой – с 2:00 до 4:55 и мост Александра Невского – с 2:20 до 5:10.

Также с 5 по 6 декабря мост Александра Невского, Литейный, Биржевой и Благовещенский будут разведены по расписанию предыдущего дня.

С 6 по 7 декабря и с 7 по 8 декабря будет разведен только мост Александра Невского с 2:20 до 5:10.

«Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время», – уточнили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В субботу, 30 ноября, в Северной столице официально завершился навигационный период.