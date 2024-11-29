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Город Навигационный период на Неве завершается 30 ноября

Навигационный период на Неве завершается 30 ноября

148
4 комментария

Навигационный период для разводки мостов на Неве, на Большой и Малой Неве завершается 30 ноября. Об этом сообщила 29 ноября пресс-служба городской администрации.

Переправы на рукавах главной петербургской реки не разводят с середины ноября.

Вплоть до самой весны петербургские переправы будут разводить лишь по технической необходимости. График таких разводок можно посмотреть на официальном сайте и в телеграм-канале Мостотреста. В межнавигационный период сотрудники Мостотреста займутся диагностикой, ремонтом и настройкой инженерных сетей, разводных пролётов и оборудования.

По случаю Дня мостов, который отмечается 29 ноября, «Фонтанка» предлагает проверить — хорошо ли вы знаете наши переправы?

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
4
VVvolkov
2 минуты
эх, придется ставить на парковку мою яхту (((
ixform
4 минуты
получается такая картина математически ряды элементов по НОЛЬ, ОДИН и ДВА Ноль - это потери, смерти, автокатастрофы, хлопки газа с жертвами ОДИН это чайлдфри* там.. инвалиды.. а мы все немножко грузины по МакКейну ДВА это семейные единицы
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