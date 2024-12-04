«Пенную» маршрутку заметили в Махачкале

Жители Махачкалы заметили на улицах города «пенную» маршрутку». Весь в мыльном средстве, автобус развозил пассажиров по столице Дагестана, пишут местные СМИ.

Ролик с маршруткой появился в соцсетях. Местные предположили, что такое состояние автобуса связано с «перебоями в водоснабжении», а водитель в таких условиях все же пытался отмыть автомобиль, но не смог.

В местной администрации изданию «Подъем» объяснили, что, хотя отключения воды и бывают, они не настолько серьезны, чтобы выпускать недомытые автомобили в рейс. Чиновники полагают, что это «какой-то флешмоб или прикол». «Когда есть массовые отключения, мы заранее оповещаем горожан», — подчеркнули там.