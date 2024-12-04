Депутаты ЗакСа сравнили себя с картиной Репина. Какие же судьбы у изображенной дореволюционной элиты?

Источник: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга







Копию картины «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» недавно повесили в Мариинском дворце. Спикер Заксобрания Александр Бельский и глава фракции «Единой России» Павел Крупник неожиданно сравнили парламентариев с персонажами полотна Репина.



«Там не Бондаренко?» — спрашивает Бельский. «Я Кущака ищу», — отвечает Крупник. Речь идет о депутатах нынешнего ЗакСа. «Мы слуги народа, а это?» — продолжает Крупник. «Тоже слуги», — удивляется вопросу Бельский.



«Это как раз те люди, которые были над народом, и это их привело к краху. Надеемся, что мы будем работать на опережение. Они так заседали-заседали, отчеты делали друг другу, а на улицах Владимир Ленин революцию делал. Они вышли на улицу, а уже рабочий класс в „Астории“ офицеров режет…» — сказал Павел Крупник.



«Их проблема была в том, что они далеки от народа. А мы каждый день с избирателем», — отметил глава фракции «Единой России» в ЗакСе. «Почему? Правильно. Потому что вы — единоросс», — на радостной ноте закончил Бельский.

Верно заметил депутат Крупник: над народом заседали-заседали, а государство неожиданно потерпело крах в начале XX века. Журналист «Фонтанки» присмотрелся к судьбам персонажей картины, впечатления остались от «Торжественного заседания Государственного совета» очень печальные.

Государственный совет Российской империи имел законосовещательный статус при императоре, в котором существовал с 1810-го по 1906 год. Его условным предшественником был Непременный совет, учрежденный Александром I в 1801-м. Юбилей этого госоргана стал поводом для торжественного заседания спустя век. Членов Госсовета назначал император, в большинстве случаев должность фактически была пожизненной. Также в Госсовет входили министры Российской империи.

Источник: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Кто изображен на картине Репина?



Написанная по госзаказу картина художника Ильи Репина действительно передает пышность Российской империи. Политическая и чиновничья элита более 120-летней давности в мундирах находится на торжественном заседании в Круглом зале Мариинского дворца, секретари разносят юбилейные медали, будущий министр МВД Вячеслав Плеве стоит перед государем Николаем II, который закончил читать грамоту по случаю 100-летнего юбилея. Полотно создали именно для Мариинского дворца, где проходили заседания Госсовета.

В моменте вроде бы все прекрасно, чинно и благородно. А в динамике — множество человеческих трагедий.

Первое, что бросается в глаза, — пожилые люди. Именно этим царедворцам, наверное, повезло больше, чем тем, кто дожил до событий Февральской и Октябрьской революций, а затем уже и Гражданской войны.

Источник: Петр Иванович Саломон







Петр Иванович Саломон — седой человек в правой части картины около колонн. Его назначили помощником статс-секретаря Государственного совета еще в январе 1850 года, а позже он войдет в Госсовет. На момент написания картины ему было более 80 лет, уже в 1905 году Саломон «скончается от воспаления легких и старческой дряхлости».

Источник: великий князь Михаил Николаевич







Великий князь Михаил Николаевич — председатель Государственного совета, на полотне сидит по левую руку от императора Николая II. Свой пост он занимал с 1881 года по 1905-й. В последние годы тяжело болел и скончался в 1909 году во Франции.



Всего на полотне изображена 81 фигура, как минимум 55 членов Госсовета не доживут до событий 1917 года. Однако не в каждом случае причиной смерти окажется старость.



Источник: министр МВД Дмитрий Сипягин







Самой трагической фигурой, если смотреть в контексте картины Репина и Петербурга, видится министр МВД Дмитрий Сипягин. Его убил террорист-эсер в 1902 году в Мариинском дворце, где и проходили заседания Госсовета. Недоучившийся студент Киевского университета Степан Балмашев сделал вид, что привез пакет с бумагами от великого князя Сергея Александровича, а затем выстрелил несколько раз в подошедшего чиновника.

Источник: Финляндский генерал-губернатор Николай Бобриков







Финляндский генерал-губернатор Николай Бобриков, проводивший политику ограничения автономности княжества, был смертельно ранен в Гельсингфорсе (нынешний Хельсинки) террористом и финским чиновником Эйгеном Вальдемаром. Он застрелился сразу же после покушения.

Источник: министр МВД Вячеслав Плеве







Следующий министр МВД Вячеслав Плеве — стоит на картине перед императором Николаем II — тоже стал жертвой социалистов-революционеров. В 1904 году на Измайловском проспекте около Варшавского вокзала бомбу в карету, в которой ехал Плеве, бросил террорист Егор Созонов.

Источник: великий князь и московский генерал-губернатор Сергей Александрович







Еще одной жертвой эсеров оказался дядя Николая II великий князь и московский генерал-губернатор Сергей Александрович. Его карету взорвали в 1905 году около Кремля. Бомбу бросал террорист Иван Каляев.

Источник: консервативный философ Константин Победоносцев







На консервативного философа Константина Победоносцева тоже покушались, но незадолго до торжественного заседания. В окно домашнего кабинета Победоносцева на Литейном, 62, стрелял самарский чиновник Николай Лаговский. Покушение не удалось — пули попали в потолок. А сам террорист получил 6 лет каторжных работ.

Источник: статс-секретарь Государственного совета и министр путей сообщения Сергей Рухлов







Уже революционное время не пережил статс-секретарь Государственного совета и министр путей сообщения Сергей Рухлов. В 1918 году его арестовали в Ессентуках по распоряжению ЧК, бывшего члена царского кабинета министров расстреляли.

Источник: великий князь Михаил Александрович







Брат императора и великий князь Михаил Александрович — на полотне сидит по правую руку от Николая II — вместе со своим секретарем Николаем Джонсоном в 1918 году был тайно похищен и убит в Перми, где отбывал ссылку. План похищения и убийства выполняла группа сотрудников ЧК и милиции.

Источник: император Николай II







Про судьбу самого Николая II и его семьи писать в очередной раз как-то неловко. Все знают: Ипатьевский дом, ночь с 16 на 17 июля 1918 года, расстрел у стены вместе с супругой, детьми и свитой.

После событий 1917 года и гражданской войны множество персонажей картины Ильи Репина навсегда покинули Россию и скончались далеко от родины. Так, помощник статс-секретаря Госсовета Александр фон Тимрот умер в Ницце 1942 году, другой помощник статс-секретаря, Василий Верещагин, скончался во Франции в 1933-м, министр императорского двора барон Владимир Фредерикс закончил свой путь в Финляндии в 1927-м. И таких судеб — множество.

Кто еще?

Источник: министр финансов граф Сергей Витте







Нельзя пропустить судьбу министра финансов графа Сергея Витте. Во время первой русской революции он станет автором манифеста 17 октября 1905 года, который учредит в России парламент. Заседать в Государственной думе будут уже не назначенцы, а настоящие (с некоторыми оговорками в зависимости от думского созыва) слуги народа — избранные парламентарии.

Источник: генерал Алексей Куропаткин







Интересна судьба генерала Алексея Куропаткина. Печальную славу ему принесла Русско-японская война, когда после поражения под Мукденом Куропаткин попросил снять себя с должности главнокомандующего.

После Октябрьской революции бывший царский генерал поселился в Псковской губернии. В селе Шешурино он стал обычным преподавателем сельской школы, заведовал местной библиотекой и умер в 1925 году.