«Их проблема была в том, что они далеки от народа. А мы каждый день с ним». Депутаты ЗакСа сравнили себя с персонажами Репина

В Мариинском дворце на днях повесили копию картины Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Как отмечают в Законодательном собрании, копия выполнена в технике «урбан-фреска», что позволяет добиться полного соответствия с оригиналом.
Монтаж картины шел шесть дней. Теперь она находится на месте большого экрана, где раньше показывали результаты голосования и у кого включен микрофон. Эти данные теперь доступны на меньших экранах рядом.
В канале спикера Заксобрания Александра Бельского появилось видео о том, как он вместе с главой фракции «Единой России» Павлом Крупником осматривает картину. «Там не Бондаренко?» — спрашивает Бельский. «Я Кущака ищу», — отвечает Крупник. Речь идет о депутатах нынешнего ЗакСа.
«Мы слуги народа, а это?» — продолжает Крупник. «Тоже слуги, — удивляется вопросу Бельский. — Это как раз те люди, которые были над народом, и это их привело к краху. Надеемся, что мы будем работать на опережение. Они так заседали-заседали, отчеты делали друг другу, а на улицах Владимир Ленин революцию делал. Они вышли на улицу, а уже рабочий класс в „Астории“ офицеров режет…»
«Их проблема была в том, что они далеки от народа. А мы каждый день с избирателем», — сказал Крупник. «Почему? Правильно. Потому что вы — единоросс», — на радостной ноте закончил Бельский.
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