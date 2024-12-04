В России учредят День артиста

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков заявил, что в России собираются учредить День артиста. Праздник будут отмечать в день рождения первого народного артиста Советского Союза Константина Станиславского. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает РИА Новости.

На расширенном заседании секретариата СТД Владимир Машков отметил, что члены союза предложили учредить в России День артиста. Организационный комитет, занимающийся подготовкой празднования 150-летнего юбилея Союза театральных деятелей, одобрил эту инициативу. В качестве даты проведения праздника было предложено 17 января — день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.