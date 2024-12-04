В России учредят День артиста

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков заявил, что в России собираются учредить День артиста. Праздник будут отмечать в день рождения первого народного артиста Советского Союза Константина Станиславского. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает РИА Новости.
На расширенном заседании секретариата СТД Владимир Машков отметил, что члены союза предложили учредить в России День артиста. Организационный комитет, занимающийся подготовкой празднования 150-летнего юбилея Союза театральных деятелей, одобрил эту инициативу. В качестве даты проведения праздника было предложено 17 января — день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.
Как объясняет председатель СТД, эта инициатива направлена на поддержку российских актеров. О появлении Дня артиста в РФ сообщат 17 января 2026 года.
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