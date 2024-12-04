Мужчина, избитый подростками в саду Сан-Галли, умер от инфаркта, а не от ударов

Уголовное дело в отношении двух подростков, избивших мужчину в саду Сан-Галли весной, готовятся передать в суд. Расследование завершено, и, как следует из сообщения ГСУ СК по Петербургу, опубликованного 4 декабря, действия юношей были переквалифицированы. Если ранее им вменяли причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, то теперь это покушение на убийство по предварительному сговору. Разгадка кроется в результатах вскрытия.

«Фонтанка» писала об инциденте . Ночью 19 марта 15-летний гражданин Узбекистана и его 15-летний друг-петербуржец встретили пьяного мужчину в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Они избили прохожего ногами. За всем этим наблюдал третий подросток. После этой встречи мужчина скончался. Но, как установила судебно-медицинская экспертиза, причина гибели кроется не в ударах кроссовками по телу, а в слабом сердце — потерпевший умер от инфаркта.

Кроме того, было установлено, что 17 марта 15-летний иностранец напал на незнакомого 14-летнего подростка на Ленинском проспекте. Потерпевший также получил удары ногами по голове и туловищу. 19 марта этот же юноша, будучи пьяным, конфликтовал с мужчиной на остановке у Московского вокзала. Хулиган успел несколько раз ударить прохожего и порезать ножом рюкзак.