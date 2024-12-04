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Происшествия Мужчина, избитый подростками в саду Сан-Галли, умер от инфаркта, а не от ударов

Мужчина, избитый подростками в саду Сан-Галли, умер от инфаркта, а не от ударов

2 087
15 комментариев

Уголовное дело в отношении двух подростков, избивших мужчину в саду Сан-Галли весной, готовятся передать в суд. Расследование завершено, и, как следует из сообщения ГСУ СК по Петербургу, опубликованного 4 декабря, действия юношей были переквалифицированы. Если ранее им вменяли причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, то теперь это покушение на убийство по предварительному сговору. Разгадка кроется в результатах вскрытия.

«Фонтанка» писала об инциденте. Ночью 19 марта 15-летний гражданин Узбекистана и его 15-летний друг-петербуржец встретили пьяного мужчину в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Они избили прохожего ногами. За всем этим наблюдал третий подросток. После этой встречи мужчина скончался. Но, как установила судебно-медицинская экспертиза, причина гибели кроется не в ударах кроссовками по телу, а в слабом сердце — потерпевший умер от инфаркта.

Кроме того, было установлено, что 17 марта 15-летний иностранец напал на незнакомого 14-летнего подростка на Ленинском проспекте. Потерпевший также получил удары ногами по голове и туловищу. 19 марта этот же юноша, будучи пьяным, конфликтовал с мужчиной на остановке у Московского вокзала. Хулиган успел несколько раз ударить прохожего и порезать ножом рюкзак.

И того, подросткам при передаче дела в суд вменяют групповое покушение на убийство и хулиганство с применением насилия, тоже групповое.

«Следователями СК проведен комплекс необходимых следственных действий. В полном объеме собраны материалы, характеризующие личность фигурантов, допрошены свидетели, проведен ряд судебных экспертиз, выводы которых, в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемых в инкриминируемых им деяниях. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

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Комментарии
18
MAGDANOZA
6 минут
Напомните, пожалуйста, а защищаться от негодяев уже совсем запрещено? Если я ударю нападавшего, и он по хлипкости организма станет неживым, то я же буду виноват? Жертва нападения должна страдать и не должна защищаться, правильно?
Гость
11 минут
А инфаркт как следствие нападения и избиения не рассматривается?! За избиение группой лиц уже не будет наказания хулиганам из энтобанды? Во как лихо отмазывает малолетних бандитов!
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