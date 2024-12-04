«Ведомости»: ОСК вложит в модернизацию «Северной верфи» 100 млрд рублей

Модернизация «Северной верфи» в Петербурге обойдется Объединенной судостроительной корпорации в сумму порядка 100 млрд рублей в течение ближайших шести лет. Об этом 4 декабря пишут «Ведомости».
Модернизацию проведут в три этапа. В рамках первого планируется строительство плавучего дока и эллинга, что позволит верфи строить сухогрузы и танкеры дедвейтом до 35 тысяч тонн. На двух последующих этапах возведут новые цеха, реконструируют инженерную и транспортную инфраструктуру и достроечную набережную, обновят корпусообрабатывающее и сборочно-сварочное производства, планируют удлинить сухой док.
Мощности судостроительного завода «Северная верфь» предназначены для серийного строительства, ремонта, модернизации боевых надводных кораблей классов «эсминец», «фрегат», «корвет» и коммерческих судов грузоподъемностью до 12 тысяч тонн, указано на сайте предприятия. По данным СПАРК на 2021 год, 85,72% доли предприятия владела ОСК, еще 13,55% принадлежали Росимуществу, оставшиеся доли размыты по акционерам ПАО.
По итогам 9 месяцев текущего года компания продемонстрировала выручку в 16,941 млрд рублей, улучшив показатели предыдущего года (16,521 млрд рублей за весь минувший год). Сумма чистого убытка за 9 месяцев увеличилась до 8,721 млрд рублей (с 6,934 млрд рублей за весь минувший год).
Ранее «Фонтанка» писала, что начало модернизации «Северной верфи» запланировано на конец следующего года. Как отметил глава компании Андрей Пучков, производственные мощности верфи вырастут более чем в 10 раз.
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