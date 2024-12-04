«Ведомости»: ОСК вложит в модернизацию «Северной верфи» 100 млрд рублей

Модернизация «Северной верфи» в Петербурге обойдется Объединенной судостроительной корпорации в сумму порядка 100 млрд рублей в течение ближайших шести лет. Об этом 4 декабря пишут «Ведомости» .

Модернизацию проведут в три этапа. В рамках первого планируется строительство плавучего дока и эллинга, что позволит верфи строить сухогрузы и танкеры дедвейтом до 35 тысяч тонн. На двух последующих этапах возведут новые цеха, реконструируют инженерную и транспортную инфраструктуру и достроечную набережную, обновят корпусообрабатывающее и сборочно-сварочное производства, планируют удлинить сухой док.

Мощности судостроительного завода «Северная верфь» предназначены для серийного строительства, ремонта, модернизации боевых надводных кораблей классов «эсминец», «фрегат», «корвет» и коммерческих судов грузоподъемностью до 12 тысяч тонн, указано на сайте предприятия. По данным СПАРК на 2021 год, 85,72% доли предприятия владела ОСК, еще 13,55% принадлежали Росимуществу, оставшиеся доли размыты по акционерам ПАО.

По итогам 9 месяцев текущего года компания продемонстрировала выручку в 16,941 млрд рублей, улучшив показатели предыдущего года (16,521 млрд рублей за весь минувший год). Сумма чистого убытка за 9 месяцев увеличилась до 8,721 млрд рублей (с 6,934 млрд рублей за весь минувший год).