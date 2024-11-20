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Бизнес Обновление «Северной верфи» планируют начать в конце 2025 года

Обновление «Северной верфи» планируют начать в конце 2025 года

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1 комментарий

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на конец следующего года планирует работы по модернизации «Северной верфи», рассказал глава компании Андрей Пучков. Его слова приводит «Ъ» 20 ноября.

По словам Пучкова, ОСК сейчас занимается проектированием, завершить эту работу планируют в первом полугодии 2025-го. «Начать строительство, если все пойдет без задержек, планируем в конце следующего года», — сообщил гендиректор.

В ОСК планируют создать «абсолютно новую верфь». Больше станут стапельные места, увеличится размер доков, производственные мощности вырастут более чем в 10 раз, рассказал Пучков.

Напомним, «Северная верфь» была основана 14 ноября 1912 года. На ней идет строительство, ремонт и модернизация боевых надводных кораблей, а также возводятся коммерческие суда.

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Комментарии
1
FedorGr
7 минут
Крещусь сейчас, когда в 2021 ко мне приехали посланцы с верфи, типа мы хотим дружить.. Будь нашим представителем. Мы тут прикупили чутка финской судоверфи.. Бог отвёл или удача сработала.. Ещё тогда отказался.. Древесина есть, можно делать отличные корабли из бруса. По Рогозину.
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