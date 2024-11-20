Обновление «Северной верфи» планируют начать в конце 2025 года

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на конец следующего года планирует работы по модернизации «Северной верфи», рассказал глава компании Андрей Пучков. Его слова приводит «Ъ» 20 ноября.

По словам Пучкова, ОСК сейчас занимается проектированием, завершить эту работу планируют в первом полугодии 2025-го. «Начать строительство, если все пойдет без задержек, планируем в конце следующего года», — сообщил гендиректор.