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Происшествия В Киришах стая бездомных собак испугала 9-летнего ребенка

В Киришах стая бездомных собак испугала 9-летнего ребенка

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11 комментариев

В Киришах бездомные собаки облаяли девочку в возрасте девяти лет. По словам ее матери, в городе никто не занимается животными, которые живут на улице. Об этом во вторник, 3 декабря, стало известно «Фонтанке».

Днем на школьницу младших классов пытались напасть три собаки. Животные лаяли на девочку и не хотели отходить от нее. Но ребенку помог прохожий, который отпугнул собак криками и топотом ног.

Как отмечает мать девочки, в связи с этой ситуацией она обратилась в МЧС, так как администрация города ничего не предпринимает для того, чтобы решить проблему с бездомными животными. При этом хвостатые бродяги продолжают гулять по улицам, то «кидаясь на людей», то нападая на кошек.

«Иду, например, по делам. Вижу, эти собаки за квартал от меня находятся, и я сразу в другую сторону иду, понимаете? Хотя мне неудобно так идти. Но я знаю, что они агрессивные, и приходится делать огромный крюк, чтобы с ними просто даже не столкнуться», — делится собеседница.

При этом нет точных подтверждений того, наносят ли собаки травмы прохожим, — зачастую речь идет о лае. У города есть собственное сообщество во «ВКонтакте», в котором зоозащитники указывают на то, что если люди не будут махать руками и кричать, тогда собаки не будут нападать на жителей.

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Кириши Нападение бездомных собак
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Комментарии
11
Сила в Правде!!
1 час
у меня в деревне люди отстреляли всех бродячих псов и дети гуляют спокойно.
Гость
1 час
Хоспедя, когда же наконец в школе научат детишек с собой сосиськи носить?
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