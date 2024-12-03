Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в альянс на встрече в Брюсселе

Вопрос полноценного членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) сегодня является второстепенным, хотя Киев и находится «на необратимом пути» в блок, сближаясь с ним «шаг за шагом». Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник в Брюсселе, где открылось заседание министров иностранных дел стран НАТО, основной темой которого стали поддержка Украины и перспективы урегулирования конфликта.

Согласно заявлению генсека, наращивание военной поддержки Украины в настоящий момент является куда важнее дискуссии о «мирном процессе», и союзникам необходимо «сосредоточиться на неотложных нуждах ВСУ» и «убедиться, что военная помощь поступит Украине» ( цитата по «Коммерсантъ»).

«Союзники — на вашей стороне», сказал он в совместном обращении с главой МИД Украины Андреем Сибигой. «Нам необходимо сделать несколько вещей: обеспечить защиту энергетической инфраструктуры… необходимо также сделать больше для противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить вашу страну» ( цитата по РИА Новости).

Координацию увеличения поставок вооружений Киеву Рютте назвал своим «приоритетом номер один» и в связи с этим отдельно поблагодарил США, Германию, Швецию, Эстонию, Литву и Норвегию за объявления о поставках новых пакетов военной помощи Украине.

Ранее Андрей Сибига призвал НАТО направить Киеву приглашение о вступлении в альянс и предложил сделать это именно на встрече в Брюсселе 3–4 декабря. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «горячая фаза» конфликта на Украине может быть прекращена, если НАТО возьмет под защиту подконтрольные Киеву территории.