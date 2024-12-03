Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в альянс на встрече в Брюсселе

Вопрос полноценного членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) сегодня является второстепенным, хотя Киев и находится «на необратимом пути» в блок, сближаясь с ним «шаг за шагом». Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник в Брюсселе, где открылось заседание министров иностранных дел стран НАТО, основной темой которого стали поддержка Украины и перспективы урегулирования конфликта.
Согласно заявлению генсека, наращивание военной поддержки Украины в настоящий момент является куда важнее дискуссии о «мирном процессе», и союзникам необходимо «сосредоточиться на неотложных нуждах ВСУ» и «убедиться, что военная помощь поступит Украине» (цитата по «Коммерсантъ»).
Рютте также заявил, что союзники должны укреплять ПВО Украины.
«Союзники — на вашей стороне», сказал он в совместном обращении с главой МИД Украины Андреем Сибигой. «Нам необходимо сделать несколько вещей: обеспечить защиту энергетической инфраструктуры… необходимо также сделать больше для противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить вашу страну» (цитата по РИА Новости).
Координацию увеличения поставок вооружений Киеву Рютте назвал своим «приоритетом номер один» и в связи с этим отдельно поблагодарил США, Германию, Швецию, Эстонию, Литву и Норвегию за объявления о поставках новых пакетов военной помощи Украине.
Ранее Андрей Сибига призвал НАТО направить Киеву приглашение о вступлении в альянс и предложил сделать это именно на встрече в Брюсселе 3–4 декабря. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «горячая фаза» конфликта на Украине может быть прекращена, если НАТО возьмет под защиту подконтрольные Киеву территории.
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