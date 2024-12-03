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Город «Фонтанка» разведала обстановку у консульства Южной Кореи в Петербурге

«Фонтанка» разведала обстановку у консульства Южной Кореи в Петербурге

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17 комментариев

В Петербурге у консульства Южной Кореи сохраняется спокойная обстановка после того, как президент республики Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране. Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» во вторник, 3 декабря, показывает кадры у здания дипмиссии.

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У консульства Южной Кореи на Некрасова, 32А, ничего не происходит. Дорога вдоль здания пустует — у здания дипмиссии можно заметить разве что прохожих. В объектив также попали консульские автомобили и развевающийся флаг иностранного государства.

Напомним, президент Южной Кореи неожиданно для всех вечером 3 декабря объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации. Войска, поддерживающие режим военного положения, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Тем не менее позже парламент страны принял решение отменить военное положение.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Южная Корея Консульство Петербург Военное положение
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