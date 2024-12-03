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Авто На платных парковках Петербурга открывали скрытое 5 тысяч раз

На платных парковках Петербурга открывали скрытое 5 тысяч раз

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34 комментария

Осенью 2024 года на платных парковках в Петербурге более 5 тысяч раз пришлось очищать скрытые автомобильные номера. За такое нарушение, напомним, полагается штраф.

За три осенних месяца специалисты отдела обеспечения фиксации городского центра управления парковками очистили от посторонних предметов госномера 5459 транспортных средств, которые были оставлены в зоне платной парковки. Помимо этого, более 2 тысяч машин проверили на законность парковки на местах для инвалидов, и оказалось, что 487 из них были оставлены там без законных оснований, сообщили 3 декабря в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Отдел обеспечения фиксации ГЦУП был создан зимой 2023 года. С 1 февраля его сотрудники каждый день проводят рейды по заранее утверждённым маршрутам в зоне платной парковки с 8 часов утра до 8 часов вечера. Кроме контроля за соблюдением правил парковки, они проверяют дорожные знаки, информационные таблички и разметку и фиксируют обнаруженные дефекты.

Нарушение правил парковки в платной зоне карается штрафом в 3 тысячи рублей. Если не оплатить его в течение 60 дней, то, согласно статье 20.25 КоАП РФ, штраф удваивается.

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Петербург Платная парковка Нарушения правил парковки
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Комментарии
34
Kostiks
1 час
скрывающие номера негодуют)) за парковки для инвалидов тоже норм, а то там часто ни разу не инвалиды стоят (или инвалиды иного). Другое дело, что иногда этих парковок слишком много (например, у гипермаркетов), можно уменьшить их кол-во, но более строго штрафовать
Гость
1 час
5459 очисток за 90 дней. Это около 60 в день. Численность ООФ ГЦУП (отдела обеспечения фиксации) была 9 человек, потом отдел разросся. То есть в среднем один работник в день убирает с номеров не больше 6 бумажек. Как-то не очень эффективно, мягко говоря.
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