На платных парковках Петербурга открывали скрытое 5 тысяч раз

Осенью 2024 года на платных парковках в Петербурге более 5 тысяч раз пришлось очищать скрытые автомобильные номера. За такое нарушение, напомним, полагается штраф.

За три осенних месяца специалисты отдела обеспечения фиксации городского центра управления парковками очистили от посторонних предметов госномера 5459 транспортных средств, которые были оставлены в зоне платной парковки. Помимо этого, более 2 тысяч машин проверили на законность парковки на местах для инвалидов, и оказалось, что 487 из них были оставлены там без законных оснований, сообщили 3 декабря в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Отдел обеспечения фиксации ГЦУП был создан зимой 2023 года. С 1 февраля его сотрудники каждый день проводят рейды по заранее утверждённым маршрутам в зоне платной парковки с 8 часов утра до 8 часов вечера. Кроме контроля за соблюдением правил парковки, они проверяют дорожные знаки, информационные таблички и разметку и фиксируют обнаруженные дефекты.

Нарушение правил парковки в платной зоне карается штрафом в 3 тысячи рублей. Если не оплатить его в течение 60 дней, то, согласно статье 20.25 КоАП РФ, штраф удваивается.