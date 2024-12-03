Ещё двое задержаны после стрельбы в подростка на свидании в Петербурге. Самой младшей 15 лет

Трое юношей и две девушки угодили под следствие по делу о нападении со стрельбой на студента колледжа в Невском районе Петербурга. Между старшим из них и самой юной 7 лет разницы.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, оперативники уголовного розыска задержали ещё двоих предполагаемых обидчиков подростка накануне на улице Белышева. Это 17-летний юноша и девушка 15 лет. Оба живут в Невском районе города, но ночь на вторник провели в изоляторе временного содержания.

Троим их товарищам суд уже избрал меру пресечения. 16-летнего обвиняемого в разбое и хулиганстве отправили под стражу. Свободу его ровесницы и 22-летнего фигуранта ограничили запретом определённых действий — им вменяют только хулиганство, совершённое группой лиц с использованием оружия.

«Фонтанка» сообщала, что 16-летний второкурсник колледжа подвергся нападению в Яблоновском саду 29 ноября во время первой встречи с блондинкой из чат-бота для знакомств. Прогулку прервала агрессивная компания в масках. Юноше заявили, что его спутнице 14 лет, избили, поставили на колени и заставили извиняться на видео. Дальше в ход пошёл пневматический пистолет и стрельба по ягодицам. По данным следствия, стреляли не менее 18 раз. В больнице на его теле насчитали порядка 27 следов от пулек. После «свидания» он остался без телефона, с помощью которого один из нападавших перевёл себе 410 рублей, и с разбитыми очками, купленными за 30 тысяч рублей. Ущерб оценили в без малого 50 тысяч рублей.