Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

2 м/c,

ю-з.

 756мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
«Лента» и «Улыбка радуги»
Копим на будущее
Еще один игрок в метро
Спрос на самокаты не падает
От чего зависит рост цен
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Ещё двое задержаны после стрельбы в подростка на свидании в Петербурге. Самой младшей 15 лет

Ещё двое задержаны после стрельбы в подростка на свидании в Петербурге. Самой младшей 15 лет

2 088
4 комментария

Трое юношей и две девушки угодили под следствие по делу о нападении со стрельбой на студента колледжа в Невском районе Петербурга. Между старшим из них и самой юной 7 лет разницы.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 декабря, оперативники уголовного розыска задержали ещё двоих предполагаемых обидчиков подростка накануне на улице Белышева. Это 17-летний юноша и девушка 15 лет. Оба живут в Невском районе города, но ночь на вторник провели в изоляторе временного содержания.

Троим их товарищам суд уже избрал меру пресечения. 16-летнего обвиняемого в разбое и хулиганстве отправили под стражу. Свободу его ровесницы и 22-летнего фигуранта ограничили запретом определённых действий — им вменяют только хулиганство, совершённое группой лиц с использованием оружия.

«Фонтанка» сообщала, что 16-летний второкурсник колледжа подвергся нападению в Яблоновском саду 29 ноября во время первой встречи с блондинкой из чат-бота для знакомств. Прогулку прервала агрессивная компания в масках. Юноше заявили, что его спутнице 14 лет, избили, поставили на колени и заставили извиняться на видео. Дальше в ход пошёл пневматический пистолет и стрельба по ягодицам. По данным следствия, стреляли не менее 18 раз. В больнице на его теле насчитали порядка 27 следов от пулек. После «свидания» он остался без телефона, с помощью которого один из нападавших перевёл себе 410 рублей, и с разбитыми очками, купленными за 30 тысяч рублей. Ущерб оценили в без малого 50 тысяч рублей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Нападение
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Yuri_SPb
8 минут
и ведь легко отделается((
Kontr-Buterbrod
22 минуты
Россияне делятся на 3 категории: 1 - те, кто хотят в тюрьму; 2 - те, кто хотят сажать в тюрьму; 3 - те, кто сидят в тюрьме. Ибо даже мусор, брошенный мимо урны, и мусорное слово, сказанное общественным образом, могут стать основанием для административного привлечения. А чуть неверно повёл себя россиянин с правоохранительными органами и вот уже по уголовной статье отправляется на этап.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10